Moet de Sint straks ook besparen? ‘Veel speelgoedwinkels zijn bang voor wat gaat komen’

Zal de Sint even gul zijn met cadeautjes, of worden dure speelgoedstukken een jaartje uitgesteld? Voor speelgoedwinkels breken de belangrijkste maanden van het jaar aan.

De speelgoedcatalogi belanden terug in de brievenbus, de verlangbrieven krijgen stilaan vorm: voor speelgoedwinkels nadert met Sinterklaas en oud en nieuw de belangrijkste periode van het jaar. Hét moment waarop de sector een groot deel van de jaarlijkse inkomsten moet binnenhalen. Maar gaan we dit jaar even gul cadeautjes kopen? Of zorgt de crisis en de onzekerheid over de wintermaanden toch dat ook het speelgoedbudget een beetje krimpt?

“We krijgen voorlopig nog veel klanten over de vloer”, zegt Louisa Lanciers (64) van speelgoedwinkel De Grashopper in Brussel. Aangezien haar winkel vlak aan de Grote Markt in Brussel ligt, bestaat een groot deel van haar cliënteel uit toeristen. “Maar je merkt toch dat het vooral kleinere dingen zijn die ze kopen. Waar het vroeger 50 euro was, kopen mensen nu vaker dingen van 30 of 35 euro. Natuurlijk maakt dat een verschil.”

Ook Bert Vekemans (50), zaakvoerder van speelgoedwinkel In den Olifant in Antwerpen, merkt dat dat de verkoopcijfers teruglopen, na twee uitzonderlijk goede coronajaren. “Toen zagen we een enorme boom aan speelgoed als knutselsetjes en puzzels. Mensen konden niet op vakantie, konden geld sparen, en zaten met de kinderen thuis. Dan zag je dat ze meer uitgaven om de kinderen of kleinkinderen die hele periode bezig te kunnen houden.”

Door een verhuizing naar een betere locatie in hartje Antwerpen valt de terugval bij In den olifant voorlopig goed mee. Toch voelt Vekemans dat de energieprijzen mensen tegenhoudt om te winkelen als voorheen. “Je ziet gewoon dat er minder bezoekers in de stad zijn. Wat dat in de wintermaanden gaat geven? Niemand die het weet, maar veel speelgoedwinkels zijn bang voor wat gaat komen.”

Hoe hard klanten besparen op hun speelgoed in tijden van crisis, is volgens retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick) moeilijk te voorspellen. “In crisistijden stellen mensen aankopen uit die niet meteen noodzakelijk zijn, zoals een nieuwe televisie als de oude nog werkt. Speelgoed voor de kinderen op verjaardagen of feestdagen beschouwen de meeste mensen wel als noodzakelijk. Maar de kans bestaat wel dat mensen buiten die dagen minder geneigd zijn om impulsief speelgoed aan te kopen.”

Verschillende enquêtes gaven al aan dat veel mensen door de crisis bewuster nadenken over hun consumptiegedrag. “Zo leeft bij veel speelgoedwinkels de vrees dat mensen een speelgoedbudget gaan opstellen dat min of meer hetzelfde is als vorig jaar, of zelfs minder”, zegt Van Ossel. “Maar rekening houdend met de inflatie van tien procent komt dat natuurlijk nog steeds neer op verlies voor de winkels.”

Al hebben speelgoedwinkels wel het geluk dat er al een heel erge crisis nodig is om te gaan bezuinigen op cadeautjes voor de kroost. “Wij leven van verjaardagsfeestjes, Sinterklaas, Kerstmis en andere feestdagen, en die blijven gelukkig doorgaan”, zegt Vekemans van In den Olifant. “Wat dat betreft hebben we geluk in deze sector. Ik kan me voorstellen dat mensen nu twee keer nadenken voor ze een nieuwe vest of tas kopen. Maar aan je kind zeggen dat er geen cadeautje komt omdat het crisis is, dat krijg je moeilijk uitgelegd. En gelukkig maar!”