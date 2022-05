Moeilijke dag voor Oekraïne: de officiële val van Marioepol is aanstaande na evacuaties

Moskou kan daarna de definitieve overwinning uitroepen in Marioepol, de belangrijkste stad die het Russische leger sinds de invasie heeft veroverd. “Het garnizoen in Marioepol heeft zijn oorlogstaak vervuld”, aldus de Oekraïense legerleiding dinsdag in een verklaring over het moeilijke besluit om het laatste verzet in de havenstad op te geven. “De verdedigers van Marioepol zijn de helden van onze tijd.”

Ook de commandant van het Azov-regiment – zij verdedigden samen met Oekraïense mariniers de staalfabriek ondanks zware bombardementen – zei dat de strijd voorbij was. Luitenant-kolonel Denis Prokopenko betoogde dat de missie van zijn eenheid was voltooid. “Absoluut veilige plannen en operaties bestaan in een oorlog niet”, aldus Prokopenko in een verklaring.

Een bus met gewonde Oekraïense militairen uit de belegerde staalfabriek Azovstal in Marioepol. Beeld REUTERS

President Volodymyr Zelensky zei dat hij hoopte dat ook de honderden andere soldaten die zich nog in de staalfabriek bevinden, snel kunnen worden geëvacueerd. Volgens Zelensky en de legerleiding is het nu prioriteit om hen levend weg te krijgen. “Wij hopen dat wij de levens van onze jongens kunnen redden”, aldus de president tot het Oekraïense volk. “Oekraïne heeft de Oekraïense helden levend nodig.”

‘Een moeilijke dag’

Zelensky en de legertop vermeden het woord ‘overgave’, hoewel door Rusland gesteunde separatisten in het gebied dinsdag wel claimden dat de militairen zich hadden overgegeven. “Dit is een moeilijke dag”, zei Zelensky. “Maar deze dag is, net als alle andere, gericht op het redden van ons land en onze mensen. Het werk om onze jongens thuis te krijgen gaat door en vereist voorzichtigheid en tijd.”

Geëvacueerde Oekraïense militairen. Beeld ANP / EPA

Hoeveel militairen zich nog in de ondergrondse gangen en ruimtes bevinden, is onduidelijk. Voor de evacuatie maandag begon, werd hun aantal geschat op meer dan zeshonderd. Bij de evacuatie zijn onder andere het Rode Kruis en de VN betrokken. Hoewel een deel van de militairen in Azovstal altijd aandrong op een vrijgeleide naar Oekraïens gebied of evacuatie door een ander land, besloten Zelensky en de legertop maandag water bij de wijn te doen.

De 264 militairen werden maandagavond in bussen overgebracht naar gebied dat in handen is van de Russen en pro-Russische separatisten. Een groep van 53 gewonde soldaten is opgenomen in een ziekenhuis in Novoazovsk, dat zo’n 30 kilometer ten oosten van Marioepol ligt. De rest bevindt zich in het stadje Olenivka. Volgens de Oekraïense staatssecretaris voor Defensie Anna Maljar zullen ze worden geruild voor Russische soldaten die krijgsgevangen zijn gemaakt door Kiev.

Doelen bereikt

De president en de generaals zwegen aanvankelijk nadat Rusland maandag laat had bekendgemaakt dat een humanitaire corridor was geopend om de evacuatie van Azovstal mogelijk te maken. Zo’n twaalf bussen verschenen toen bij de verwoeste staalfabriek. Russische media meldden vervolgens dat zo’n tweehonderd tot driehonderd militairen zouden worden geëvacueerd.

Pro-Russische separatisten maandag voor de evacuatie van gewonde Oekraïense soldaten bij de Azovstal-fabriek. Beeld REUTERS

Oekraïne bevestigde vervolgens de evacuatie. Maljar en de legertop wezen erop dat de soldaten erin waren geslaagd te voorkomen dat de staalfabriek door Rusland met militaire middelen kon worden ingenomen. “De verdedigers van Marioepol hebben al hun doelen bereikt”, aldus de staatssecretaris. De legerleiding benadrukte dat de militairen met hun lange verzet wisten te voorkomen dat het Russische leger duizenden soldaten elders kon inzetten.

Het Kremlin zei dat Russisch president Vladimir Poetin heeft verzekerd dat de Oekraïense militairen volgens ‘internationale normen’ zullen worden behandeld. De voorzitter van het Russische parlement, Vjatsjeslav Volodin, verzette zich dinsdag tegen het ruilen van leden van het Azov-regiment voor Russische krijgsgevangenen. Hij zei dat deze militairen, die deel uitmaken van de Nationale Garde, ‘nazicriminelen’ zijn.