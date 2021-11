Moeder van dood aangetroffen baby in vijver natuurdomein Willebroek is minderjarig meisje, speurders zochten week geleden al naar lichaam

Een wandelaar trof het lichaam zaterdag aan in een vijver in natuurdomein Blaasveldbroek in Willebroek. Het labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. Ook de onderzoeksrechter begaf zich naar de vindplaats.

Ondertussen is de moeder van het kind bekend, zegt het parket. Het zou gaan om een minderjarig meisje, het is niet duidelijk of ze zichzelf aangaf bij de politie. “Het gaat om iemand van een nog jonge leeftijd. Er werd ondertussen ook al een verklaring afgelegd over de omstandigheden van de feiten. Die maken nu voorwerp uit van verder onderzoek”, zegt Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen tegenover VRT NWS. Mogelijk zou het meisje zich anderhalve week geleden al aangeboden hebben in het ziekenhuis, nadat ze recent bevallen was.

Het meisje werd toen ook al een eerste keer verhoord, schrijft Het Laatste Nieuws, en ook toen werd er al gezocht aan en in de vijver van het natuurdomein. Naar verluidt gebeurde dit op aangeven van het tienermeisje zelf. Alleen werd er toen niets gevonden. Het parket kan de link tussen beide zaken op dit moment niet bevestigen.

Vandaag vond er een autopsie plaats op het lichaam. Volgens het parket gaat het om een pasgeboren maar volgroeide baby, die al een tijdje in het water lag.