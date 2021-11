Moeder van dood aangetroffen baby in vijver natuurdomein Willebroek geïdentificeerd

Inter­view Tamara Hanegraaf De weduwe van Pieter Aspe: 'Zijn ziekte was volledig het gevolg van zijn levensstijl. Dat maakt me nog steeds kwaad op hem’ De weduwe van Pieter Aspe: 'Zijn ziekte was volledig het gevolg van zijn levensstijl. Dat maakt me nog steeds kwaad op hem’