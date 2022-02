Mode voor 50-plussers wordt minder saai: ‘Je kunt nu dragen waar je zin in hebt’

De Britse krant The Times duidt Essentiel-topvrouw Inge Onsea aan als een van de best geklede vrouwen boven de 50. De appreciatie voor haar flamboyante en kleurrijke kledingstijl komt volgens experts voort uit een evolutie in de mode-industrie. ‘Mode voor 50-plussers hoeft niet langer saai te zijn.’

“Hoe je je anno 2022 naar je leeftijd kunt kleden? Door gewoon te dragen waar je zin in hebt.” Naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag stond de beroemde modejournaliste Anne Murphy deze week stil bij de leeftijdsgebonden vooroordelen die in haar geliefde sector leven. Met een lijst van twintig vrouwelijke stijliconen ouder dan 50 probeerde ze aan te tonen dat op modebewustzijn geen leeftijd staat. Naast wereldsterren als Cate Blanchett en Tilda Swinton kreeg ook de Belgische ontwerpster Inge Onsea (52) lof voor haar vrolijke en kleurrijke outfits. Voor het creatieve brein achter Essentiel kwam de vermelding als een verrassing, maar ze merkt wel dat 50-plussers die gedurfde modekeuzes maken steeds vaker geapprecieerd worden. “Toen ik 20 was, vond ik vrouwen van 50 oude dozen. Vandaag spelen die regels over wie wat mag dragen veel minder mee. Het hoeft niet saai te zijn. Mijn moeder is bijvoorbeeld 75 en zij ziet er nog altijd fantastisch uit.”

Cate Blanchett op de rode loper in Venetië in 2020. Beeld Getty Images

De evolutie in de mode-industrie is volgens Onsea deels het gevolg van de opkomst van sociale media. Op zulke kanalen krijgen mensen een breed scala aan verschillende stijlen te zien, waardoor ze inzien dat er meer mogelijk is dan ze denken. Volgens de Nederlandse styliste Edith Dohmen durven ook iets oudere personen daardoor vaker met hun kledij te experimenteren. Truien met opvallende prints of broeken in felle kleuren zijn zo niet langer gereserveerd voor mensen die jong genoeg zijn om kraaienpootjes enkel met vogels te associëren. Onsea wijst er verder op dat iets oudere personen ook extra kunnen profiteren van een modelandschap waarin de hokjes rond leeftijd vaker wegvallen. “Zij weten door hun levenservaring beter wat ze willen uitstralen en welke outfits bij hun lichaamstypes passen. Ze zijn minder zoekend dan de twintigers.”

De modewereld zet stappen in de richting van inclusiviteit, maar dat betekent niet dat het hokjesdenken en de geïnternaliseerde vooroordelen al definitief tot het verleden behoren. Recent onderzoek uit Groot-Brittannië toont bijvoorbeeld aan dat heel wat vrouwen boven de 50 nog altijd het gevoel hebben dat de modesector geen rekening met hen houdt. Kledingwinkels zullen bijvoorbeeld niet snel zeggen dat ze zich specifiek tot een bepaalde leeftijdsgroep richten, maar hun collecties zijn lang niet voor iedereen toegankelijk. Dohmen vertelt zo dat ontwerpers niet altijd rekening houden met het feit dat lichamen door de jaren heen kunnen veranderen. “Dat gebeurt deels onder invloed van hormonen, bijvoorbeeld na een zwangerschap of tijdens de menopauze. Mensen moeten daarna opnieuw naar hun lijf kijken en kledingkeuzes maken.”

Misogynie

De leeftijdsgebonden vooroordelen over modebewustzijn komen soms ook op meer impliciete manieren tot uiting. Zo blijft het opvallend dat Murphy in haar goedbedoelde artikel specifiek aandacht besteedt aan vrouwelijke vijftigplussers. “Die indeling suggereert dat modieuze kledij voor vrouwen boven de 50 minder vanzelfsprekend is”, zegt modefilosofe en postdoctoraal onderzoeker aan de UGent Aurélie Van de Peer. Zij merkt ook op dat er een verband bestaat tussen gender en de mate waarin oudere personen afgerekend worden op hun kledingkeuzes. Een concreet voorbeeld daarbij is de recente reboot van de HBO-reeks Sex and the City. De originele serie werd twintig jaar gelauwerd om de modieuze outfits van haar personages. Bij de nieuwe afleveringen kregen de terugkerende actrices, inmiddels vijftigers, echter kritiek omdat ze zich te ‘jong’ zouden kleden. Het discours rond de styling kreeg daarbij een wat misogyn kantje toen bleek dat de mannelijke spelers zelden zulke opmerkingen kregen.

Van De Peer merkt op dat niet alleen de mode-industrie de vooroordelen rond leeftijdsgebonden kledingkeuzes in stand houdt. Burgers die geen rekening houden met de bestaande esthetische codes worden daarbij regelmatig vernederd en aangemoedigd om alsnog voor een meer conventionele stijl te kiezen. Een uitwas daarvan is volgens haar het bekende realityprogramma Hotter than my Daughter. In die serie, uitgezonden op VTM 2, roepen beschaamde kinderen hun moeders tot verantwoording omdat ze het niet eens zijn met hun excentrieke en uitdagende kledingstijl. Tijdens de afleveringen krijgen de vrouwen dan een make-over die bewijst dat de maatschappelijke norm rond modekeuzes nog steeds zwaar doorweegt. “Ze kleden zich dan plots ‘leeftijdsgeschikt’. Hun rokken zijn langer en de kleuren van hun outfits zijn niet meer zo fel. Ze worden beschimpt tot ze de norm verinnerlijken”, zegt Van de Peer.

Het feit dat burgers het hokjesdenken zelf mee in stand houden, zorgt er volgens Van de Peer wel voor dat ze ook autonoom van de modewereld of de media voor verandering kunnen zorgen. “Wanneer mensen persoonlijke keuzes maken en geen rekening houden met vooroordelen of mogelijke negatieve reacties van anderen, kunnen ze een rolmodel zijn voor hun naasten.” Op die manier is de kans groter dat het volgende lijstje van Murphy stijliconen van 0 tot 100 jaar oud kent.