‘Missverkiezing kan gezien worden als summum van vrouwelijkheid. Dat trans vrouwen deelnemen, zien sommigen als bedreiging’

Lennie Blockmans is sinds zondag de eerste trans kandidate voor Miss België, Rikkie Kollé werd als eerste trans vrouw Miss Nederland. Het nieuws lokt negatieve reacties uit, wat volgens Blockmans te wijten is aan een groeiende transfobie in de samenleving. ‘Heel onze maatschappij berust op genderhokjes’, vindt Senne Misplon, expert gender- en seksuele diversiteit.

Gaat de acceptatie er effectief op achteruit?

“Ik vind het moeilijk om te zeggen of de acceptatie in de maatschappij nu echt achteruitgaat of niet. De situatie is volgens mij iets genuanceerder dan hoe Blockmans ze voorstelt. Ik denk dat de acceptatie misschien wel dezelfde is gebleven, maar dat de zichtbaarheid van trans personen de voorbije jaren gestegen is. Hierdoor is ook de tegenkanting meer zichtbaar geworden.

“Bovendien mogen we niet onderschatten wat de impact van sociale media is. Het is enerzijds makkelijker om vanuit je zetel een mening te hebben of haat te spuien. Anderzijds zien we dat politieke partijen en prominente figuren ook online het conservatieve discours gaan voeden.”

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken liet zich erg negatief uit. Hoe zit het met extreemrechtse partijen in deze discussie?

“Extreemrechts en de antigenderbeweging gebruiken trans personen als zondebok. Ze gaan zich nu heel zichtbaar keren tegen iedereen die de huidige genderhokjes in vraag stelt.

“Elke partij spant zich momenteel in om stemmen te winnen. Daarbij wordt ook naar het buitenland – en dan vooral de Angelsaksische wereld – gekeken. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is nu ook veel te doen rond alles wat te maken heeft met trans. Denk maar aan de affaire rond Bud Light: AB Inbev zette trans influencer Dylan Mulvaney in als promotiestunt, wat op ferme weerstand stuitte uit conservatieve hoek.

“Partijen als Vlaams Belang voelen dat het thema populair is bij conservatieve groepen in de samenleving. In die zin spelen zij een beetje de ‘copycat’. Trans personen zijn voor hen een makkelijke zondebok geworden.”

Speelt onwetendheid een rol?

“Absoluut. We mogen ons in de hele discussie zeker niet blindstaren op Vlaams Belang. Ik kan je verzekeren dat er in iedere laag van de bevolking, in iedere politieke partij transfobie zit.

“Dat komt omdat meer onwetendheid meer onbegrip in de hand werkt. Daarom is mijn persoonlijke streefdoel om meer menselijkheid in de discussie te brengen. Er wordt namelijk nog altijd te veel met cijfers gegooid.

“Bovendien zouden mensen ook vaker in contact moeten komen met trans personen en hen echt leren kennen. Ik merk door bijvoorbeeld lezingen te geven, mensen te ontmoeten en in dialoog te gaan met anderen, dat deze onwetendheid kleiner wordt en het onbegrip daalt.

Dan moet iedereen wel openstaan voor een dialoog?

“Ja en daarbij is het sleutelwoord empathie. Ik denk ook niet dat we al naar acceptatie moeten streven. Want dat is hoger gegrepen dan gewoon tolerantie of een beetje respect: respect voor de ander zijn bestaansrecht.

“Ik vrees dat de situatie de komende jaren niet veel zal verbeteren. We moeten hoopvol zijn en de stereotypen ontkrachten, om toch maar deze empathie te bereiken.

Miss Nederland en trans vrouw Rikkie Kollé kreeg zelfs doodsbedreigingen. Liggen missverkiezingen gevoeliger dan pakweg Prides?

“Misschien zijn ze wel meer een soort symbool, ja. Heel onze maatschappij berust op de genderhokjes man of vrouw en op het in stand houden van deze hokjes. Een missverkiezing kan gezien worden als het summum van vrouwelijkheid. Dat trans vrouwen eraan deelnemen, zien sommige mensen als een bedreiging van die vrouwelijkheid.

“Maar dat is geen juist idee. Een voordeel voor trans vrouwen houdt toch niet noodzakelijk een nadeel voor cis vrouwen in? Trans vrouwen willen hun vrouwelijkheid evengoed vieren. We moeten die bestaande genderhokjes dus openbreken en het vastgeroeste beeld van wat een vrouw is loslaten.”