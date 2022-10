Missie om planetoïde uit baan te schieten geslaagd: hoeven we niet meer te vrezen voor vallende ruimtestenen?

“Nasa heeft bewezen dat we serieus genomen moeten worden als verdediger van onze planeet”, zo duidde NASA-directeur Bill Nelson het Dart-resultaat deze week op een persconferentie. De missie was immers bedoeld als test voor wanneer een ruimterots ooit richting aarde koerst. Met een soortgelijke knal hoopt men zo’n rots dan een zet te geven, zodat deze de aarde mist.

Zo’n inslag is dan ook geen kwestie van of, maar wanneer. Kijk naar de pokdalige geschiedenis van de aarde en je ontdekt voorbeelden genoeg. Niet alleen betekende een kosmisch bakbeest van 10 kilometer diameter zo’n 65 miljoen jaar terug het einde van het dinotijdperk, ook kleinere ruimtestenen slaan elke paar duizend jaar wel een gat in de grond, of maken een fikse plons in een oceaan.

En hoewel astronomen menen dat ze 98 procent van de allergrootste varianten nu kennen, met een diameter groter dan 500 meter, en daarvan geen enkele richting aarde vliegt, vormden de kleinere varianten een groter risico. Stenen tussen 50 en 200 meter zijn nog altijd groot genoeg om bij inslag een metropool van de kaart te vegen, en daarvan is zo’n 60 procent nog niet gevonden. Het zijn stenen van die categorie waar de Dart-missie zich op richtte.

Klopje op eigen schouder

“Dit is een keerpunt voor onze planetaire defensie en voor de gehele mensheid”, stelde Nelson dan ook toen woensdagavond bekend werd dat kamikazesonde Dart inderdaad een meetbaar effect had, toen hij zich twee weken geleden te pletter sloeg op Dimorphos (160 meter diameter).

Nasa-directeur Bill Nelson tijdens de persconferentie woensdagavond. Beeld AP

Een klopje op eigen schouder, dat zeker, maar ook verdiend. De inslag zelf was al een technologisch huzarenstukje, en het uiteindelijke resultaat mag er ook zijn. De klap van Dart verkortte de omlooptijd van de planetoïde om zijn grotere metgezel Didymos met 32 minuten. Ruim meer dan de 73 seconden die beschouwd werd als minimale voorwaarde voor succes.

Dimorphos kreeg na inslag een extra ‘zet’ doordat veel gruis los kwam, iets dat werkte als een soort tijdelijke straalmotor. Dat was onverwacht, en illustreert daarom meteen waarom het uitproberen van een botsing zo belangrijk was.

Het belangrijkste werk begint echter nu pas: een uitgebreide wetenschappelijke nabeschouwing, inclusief een betere blik op de inslagkrater door de Europese ruimtesonde Hera, die over twee jaar van aarde vertrekt.

Elk beetje extra kennis die dat oplevert, gebruiken wetenschappers om de computermodellen te ijken die voorspellen wanneer en hoe hard je een steen moet raken als die ooit daadwerkelijk op ramkoers ligt met de aarde. Want, in de woorden van Nelson: “We hebben allemaal de verantwoordelijkheid onze thuisplaneet te beschermen. Het is immers de enige die we hebben.”