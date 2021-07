‘Misschien mijn mooiste zege ooit’: Van Aert rijdt op Mont Ventoux solo naar Tour-ritzege

Doorgaans is Van Aert bij zijn interviews een spraakwaterval, maar in zijn eerste flashreactie na Tourritwinst was hij naar eigen zeggen even sprakeloos. “Ik vind mijn woorden niet. Dat is zo stom om te zeggen, maar natuurlijk had ik voor de start van de Tour niet verwacht dat ik deze rit zou gaan winnen. Dit is één van de meest iconische klimmen in de Tour. En in het wielrennen op zich. Misschien is dit mijn mooiste zege ooit.”

Van Aert werd in de aanloop naar de Tour nog afgeremd door een operatie voor een blindedarmontsteking. Het maakte de ritzege na tweemaal de Ventoux nog specialer. “Natuurlijk is dit emotioneel. Persoonlijk was het echt lastig om met het juiste niveau naar deze Tour te komen. En in de eerste week hadden we zoveel pech met de ploeg. Zelfs vandaag, toen we Tony Martin verloren in een crash. Dit is zo mooi. Als je gemotiveerd blijft, en je blijft erin geloven, dan komt het op een dag wel. Ik ben echt trots.”

Er zijn geen saaie etappes in deze Ronde van Frankrijk. Ook vandaag, in de elfde rit met onderweg tweemaal de Mont Ventoux, was het weer oorlog vanaf de start. Vooral Julian Alaphilippe stak de boel meermaals in brand. De Franse wereldkampioen woekerde met z’n krachten en reed uiteindelijk weg met Dan Martin, Anthony Perez en Pierre Rolland.

Ook Wout van Aert toonde zich. De Belg ging in de achtervolging met onder anderen Greg Van Avermaet en Xandro Meurisse. Maar de koplopers stonden niet stil. Liefst 1 uur en 15 minuten later kwamen onze landgenoten voorin aansluiten, net aan de voet van de eerste beklimming van de Mont Ventoux.

Zestien koplopers reden een voorsprong van ruim vijf minuten bij elkaar op het peloton, waar Ineos-Grenadiers de dans leidde. Opvallend. Geletruidrager Tadej Pogacar en z’n ploegmakkers van UAE Team Emirates zagen het graag gebeuren.

Tussendoor stapten vandaag heel wat renners uit de Tour: Tony Martin, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tosh Van der Sande, Dan McLay, Miles Scotson en Clément Russo. Benoot sukkelde met de hamstrings, Martin kwam (andermaal) zwaar ten val. Het werd de druppel voor de Duitser.

Van Aert sterkste op de Ventoux

Voorin spatte de boel uit elkaar op de eerste stroken van de Ventoux. Van Aert, Meurisse, Alaphilippe, Perez, Bauke Mollema, Julien Bernard, Kenny Elissonde en Luke Durbridge gooiden hun medevluchters overboord. Twee Belgen in een kopgroep van acht renners. Een interessante ontwikkeling.

Op de tweede beklimming van de Ventoux ging Elissonde er alleen vandoor. Maar de Fransman werd snel voorbijgesneld door een indrukwekkende Van Aert. De Belg reed net ervoor Alaphilippe en Mollema uit het wiel. Vervolgens liep onze landgenoot alsmaar verder uit.

Een Belg solo op de top van de mythische Mont Ventoux: het was een kippenvelmoment. Nadien volgde een afdaling van 22 kilometer tot de finish, maar dat vormde geen probleem voor Van Aert. Met zijn bochtentechniek van het veldrijden soleerde hij naar de overwinning. De derde Belgische ritzege in deze Tour, eerder waren Tim Merlier en Dylan Teuns aan het feest.

Pogacar kan Vingegaard niet volgen

In de groep der favorieten was het lange tijd windstil. Tot Jonas Vingegaard demarreerde op de Mont Ventoux. Pogacar reageerde, maar niet veel later moest de Sloveense geletruidrager plots afhaken. Een onverwachte wending. Pogacar toonde voor het eerst een teken van zwakte in deze Tour.

Vingegaard zette Pogacar en co op veertig seconden, maar de Deen verloor zijn bonus in de afdaling. Zonde voor de ploegmaat van Van Aert. Zo werd hij in extremis gegrepen door Pogacar, Richard Carapaz en Rigoberto Uran. Geen tijdswinst dus voor Vingegaard.