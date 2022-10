‘Misschien heb ik nog maar 15 jaar te leven. Die gedachte heeft me rust gegeven’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Actrice Jennifer Heylen: ‘Ik ben bang om onzichtbaar te worden’

Actrice Jennifer Heylen stal menig hart als jurylid van De slimste mens ter wereld. Nu wil de actrice ook het theater veroveren. In haar bühnedebuut staat ze naast Dimitri Leue op de planken in de hedendaagse parabel Messia. “Je bent eigenlijk pas echt actrice als je in het theater hebt gestaan.”

Lees hier het interview.

Jennifer Heylen. Beeld Rebecca Fertinel

2. ‘Rusland is een weg ingeslagen waar voor henzelf geen goed einde aan kon komen’: Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp over de oorlog

Dertig jaar woont en werkt Geert Groot Koerkamp nu in Moskou, en de balans die de correspondent ervan opmaakt is niet rooskleurig. “Het land staat weer bij af. Dat is heel bitter voor de bevolking.”

Lees hier het interview.

Geert Groot Koerkamp in Moskou. Beeld ALEXANDER UTKIN / AFP

3. Zangeres Dani Klein (Vaya Con Dios) wordt 70: ‘Misschien heb ik nog maar vijftien jaar te leven. Die gedachte heeft me rust gegeven’

Het is gedaan, kondigde Vaya Con Dios in 2014 aan, maar kijk: op What’s a Woman? brengt Dani Klein twaalf nummers van de band, enkel begeleid door een piano. Binnenkort wordt Hare Heesheid overigens 70 jaar. Redenen genoeg, kortom, voor een gesprek.

“Misschien heb ik nog maar vijftien jaar te leven. Die gedachte heeft me rust gegeven.”

Lees hier het interview.

Dani Klein. Beeld Lalo + Eva

4. Bart Cannaerts is slim, maar wordt hij de allerslimste? ‘Er lopen er in Vlaanderen geen vijf van zijn kaliber rond’

Vanavond worden de finaleweken van De allerslimste mens ter wereld op gang getrapt. Met televisiemaker en comedian Bart Cannaerts als absolute topfavoriet aan de start. “Er lopen er in Vlaanderen geen vijf van zijn kaliber rond.”

Lees hier het portret.

Beeld SBS

5. Hugo Camps overleden: uitbundig met taal, uitputtend in het leven

Columnist, journalistiek acrobaat en meesterinterviewer Hugo Camps is overleden. Hij werd 79. Ondanks zijn ziekte bleef de ‘peetvader van de column’ tot vlak voor zijn dood trouw aan zijn adagium “eerst het stukje, dan de rest”.

Dat adagium ten spijt was ook het leven van Camps bevlogen, vol en intensief. Zelf formuleerde hij het zo: “Het leven is de grootste kloterij die men ons heeft aangedaan. Dus maak er iets van. In je werk, de liefde, seks, drank, eten.”

Iedereen die ‘Hugo’ heeft gekend getuigt van de grote zwier waarmee hij zich aan die taak heeft gewijd.

Lees hier het artikel.

Hugo Camps Beeld ID / Thomas Sweertvaegher

6. VUB-rector Jan Danckaert: ‘Je hebt mensen die te manipulatief zijn, dat los je niet op met managementcursussen’

Een KU Leuven-prof die veroordeeld is voor de verkrachting van een studente, een studentenclub aan de VUB waar een studente werd verkracht. Er blijven zaken van grensoverschrijdend gedrag aan de Vlaamse universiteiten opduiken.

VUB-rector Jan Danckaert: “Is dat anders in de privé of bij een overheidsdienst?”

Lees hier het interview.

VUB-rector Jan Danckaert. Beeld Tim Dirven

7. Mannen over hun vasectomie: ‘Vrienden vragen vooral: is de seks na die knip nog hetzelfde?’

Hoe meer nieuwsberichten over de nadelen van de anticonceptiepil, hoe meer mannen hun duit in het zakje doen en voor een knip kiezen. Maar wat houdt zo’n vasectomie juist in? En zijn er risico’s aan verbonden?

“Vrienden vragen me steeds naar de praktische details: is de seks wel nog hetzelfde?”

Lees hier de getuigenissen.

Beeld Vijselaar en Sixma

8. Bono: ‘Poetin bracht me aan het lachen. Hij gaf me een Russische knuffel en vroeg of ik hem kon helpen met de Russische schuld’

You either love him or hate him. Bono (62), bevlogen zanger van U2 en controversieel activist op de schoot van wereldleiders, heeft een lijvige autobiografie uit. Ook is er volgens de Ierse stadiongod nog een ruige rock-’n-rollplaat op komst. “Ik denk niet dat U2 er nog hits uit kan puren.”

Lees hier het interview.

Bono. Beeld Getty Images

9. ‘In vergelijking met vroeger is dit een braaf feestje’: dancing Zillion herrijst nog één laatste keer uit zijn as

Nu de langverwachte Zillion-film in de zalen loopt, herrijst de beruchte dancing nog één laatste keer uit haar as in de uitverkochte Antwerpse Waagnatie.

Voormalig clubuitbater Frank Verstraeten zoeft op een Segway door de tot Zillion omgebouwde Waagnatie. Zijn rode Ferrari met nummerplaat ‘Fou 69’, zijn dj-naam, staat in de inkomhal te pronken; een mooie fotokans voor de duizenden gasten die zo arriveren.

Want de ninetiesnostalgie is groot; bij oud én jong. “Vroeger was iedereen vrijer.”

Lees hier de reportage.