Misschien dopen we het ambtenarenbal volgend jaar best om tot mediabal

Hij steekt twee gekruiste vingers in de lucht - fingers crossed dus. Het is het antwoord van Patrick Vanhopplinus, organisator van het traditionele Nieuwjaarsbal, op de vraag of hij na de coronapauze van twee jaar opnieuw rekent op de vaste 1.200 feestvierders.

Hoewel hij had gezegd dat regen of sneeuw de vorige edities voor minder volk zorgden, is drie uur na de start om 13 uur duidelijk dat Vanhopplinus zich geen zorgen moet maken. Tegen dan is de grote zaal van de Ancienne Belgique goed gevuld met meer dan vierhonderd man. Een uurtje eerder zorgde ‘Hips Don’t Lie’ van Shakira voor de eerste voorzichtige danspasjes. Al moet het echte feestje nog losbarsten, verzekeren de anciens ons.

Een rondvraag bij hen leert dat het voor de vaste feestgangers geen twijfel leed dat ze zouden terugkeren zodra dat mogelijk was. “Omdat we er weinig reclame over terugvonden, vreesden we eerst dat het ook dit jaar niet zou doorgaan”, zeggen twee vrouwen die voor de Vlaamse overheid werken maar niet met hun naam in de krant willen. De twee komen al zeker twintig jaar. Het is vooral de sfeer en de ontmoetingen met andere mensen die hen naar hien brengen. “Elk jaar kom ik hier hetzelfde koppel uit Brugge tegen”, zegt een van hen. “We spreken dat niet af. Dus ik hoop dat ze er zijn.”

Ook Erwin Standaert, die werkt bij het Agentschap Wegen en Verkeer, keek al even uit naar een nieuwe editie. Hij nam tien jaar geleden zijn collega’s op sleeptouw. Sinds dan blijven ze komen. “Het is leuk om hier mensen tegen te komen die je in de loop van het jaar weinig ziet en bij te praten”, zegt hij. “Ik nam dit jaar voor de eerste keer ook mijn vrouw mee.”

Beeld BELGA

Niet alleen voor ambtenaren

Want ja, in tegenstelling tot hoe het feest in de volksmond bekendstaat, is dit feest al lang niet meer uitsluitend voor (Vlaamse) ambtenaren bedoeld. De opbrengst van de toegangstickets van tien euro wordt dan wel gebruikt om Vlaamse ambtenaren te helpen wanneer ze met hun dienst een sportieve of culturele activiteit doen, eigenlijk is iedereen hier welkom. Daarom dat Vanhopplinus al enkele jaren probeert om dit tot Nieuwjaarsbal om te dopen. Dat lukt maar matig, moet hij toegeven. Dit is en blijft voor iedereen het ambtenarenbal.

Misschien ligt het aan de heropstart na de twee gemiste edities of is het gewoon komkommertijd - als die term al van toepassing is op een periode waarin tweeduizend kilometer verder een oorlog woedt - maar afgaande op deze editie hebben we een suggestie voor een nieuwe naamswijziging: het mediabal. Het valt op hoeveel journalisten hier rondlopen. In twee uur tijd tellen we minstens twee televisieploegen, twee radiojournalisten, een handvol fotografen en twee schrijvende journalisten (De Morgen meegerekend).

Die media-aandacht wordt niet door alle feestvierders even hard geapprecieerd. Veel mensen duiken weg bij het zien van de camera’s of willen geen vragen beantwoorden. “Waarom komen jullie altijd naar hier?”, vraagt iemand. “Doen jullie dat ook op andere personeelsfeestjes?”

Vooral de manier waarop het bal en ambtenaren traditioneel door televisieploegen in beeld worden gebracht, ligt bij verschillende aanwezigen zwaar op de maag. “Veel mensen die niet komen, hebben commentaar”, zegt een vrouw uit een gezelschap van zes ambtenaren. “Dat er hier louche dingen gebeuren, zoals geflirt of dronkenschap. Dat er eens iemand te veel drinkt, zal wel gebeuren. Maar dat is toch op elk (bedrijfs)feest het geval? Dan filmt zo’n televisieploeg iemand wanneer het bal om 22 uur eindigt en is dat het beeld.” Volgens de groep is het om die reden dat ze niet meer van hun tweehonderd collega’s wisten mee te krijgen.

Niet dat ze het aan hun hart laten komen. Tijdens het maken van een groepsfoto voor de interne kanalen, roept iemand dat “de pintjes dan wel weg gefotoshopt moeten worden”, waarna ze met een stevige knipoog in onze richting naar de zaal trekken.