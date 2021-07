Misdaadjournalist Yelle Tieleman: ‘Peter R. de Vries vond dat hij die kroongetuige moest helpen, wellicht wreekt dat zich nu’

“Wij kennen elkaar persoonlijk dus dat het maakt het heel heftig.” Yelle Tieleman (32), misdaadjournalist bij het AD, stond in zijn keuken toen een collega hem belde om te zeggen dat Peter R. de Vries wellicht was neergeschoten. Tieleman, met verlof, belde meteen zijn bronnen. “Ik kreeg helaas snel bevestiging dat het om Peter ging.”

Hoe kent u Peter R. de Vries?

“Hij is iemand die je veel tegenkomt, omdat hij zo veel rollen combineert. Hij is niet alleen misdaadjournalist, maar ook vertrouwenspersoon of woordvoerder van een hoop nabestaanden. Als je als Nederlandse journalist over een cold case schrijft, kom je zo dus in contact met hem. In 2020 hadden we contact toen hij besloot om de kroongetuige Nabil B. te helpen.”

Droeg hij altijd al meerdere petjes?

“Peter R. de Vries is de bekendste misdaadjournalist van Nederland, maar hij is ook bekend als spelersmakelaar in het voetbal. Hij heeft ooit geprobeerd om een politieke partij op te richten. Hij was een Bekende Nederlander, misschien wel de bekendste van allemaal. Je ziet dat koning Willem-Alexander al heeft gereageerd op het nieuws.

“De Vries is iemand die veel emoties oproept als hij op tv komt, en hij komt veel op tv. Ofwel hebben mensen een hekel aan hem, ofwel houden ze van hem.

“Soms is het moeilijk om te weten met wie je nu te maken had, omdat zijn verschillende netwerken zo verstrengeld zijn. Daar zit deels zijn kracht, omdat hij dingen voor mekaar krijgt, maar het is niet altijd duidelijk of hij nu optreedt als onafhankelijke journalist, als belangenbehartiger of als woordvoerder.”

Hij zou er zelfs voor zorgen dat duizenden staatlozen, sans-papiers, toch een paspoort krijgen?

“Hij heeft zich sterk gemaakt voor mensen die hier al heel lang zijn maar geen paspoort hebben en nergens heen kunnen. Daar zet hij dan zijn netwerk voor in om die mensen te helpen. Hij biedt ze een podium en verhoogt de druk. Hij kan heel slecht onrecht verdragen.”

En vorig jaar besloot hij dan om de kroongetuige in het Marengo-proces te helpen?

“Hij is toegetreden tot het juridische team, als medewerker van een van de advocaten. Officieel is hij vertrouwenspersoon. Hij denkt mee over de tactiek, over persverklaringen en was een steun in de rug van de familie van de kroongetuige. We weten dat de broer van de kroongetuige al is vermoord, net als zijn advocaat Derk Wiersum.”

Hij wist dus welk risico hij nam?

“Zeker, dat zei hij ook zelf in interviews en hij is ook door collega’s gewaarschuwd. Voor de goede orde, we waren geen boezemvrienden, ik kende hem professioneel. Maar ik heb hem gezegd: weet je wel waar je aan begint? Want dit is andere koek.

“In de Holleeder-zaak speelde de Vries ook een hoofdrol, maar de Marengo-zaak kent toch veel heftiger geweld. In plaats van aan de zijlijn te staan en daar verslag van te doen, is hij daar middenin gaan zitten. Hij is daar een rol in gaan spelen en dat kan gevaarlijk zijn. We weten nog niet wie er achter de schietpartij zit, maar het heeft er alle schijn van dat dit zich nu wreekt.

“Hij vond dat hij die kroongetuige moest helpen, dat hij dat verplicht was, na wat er gebeurd was met diens broer en advocaat Derk Wiersum.”

Wiersum wou geen beveiliging. Ik begrijp dat dit bij de Vries ook een probleem was?

“Klopt, hij wou dat niet. Als je instemt met die beveiliging, wordt je leven overgenomen door anderen. Andere mensen controleren je agenda, bepalen wanneer je wel of niet naar de supermarkt kan, wanneer je naar je vrienden kan. De Vries vond dat dat niet hoorde. Zo wilde hij zijn leven niet indelen.”

U schrijft zelf over die Marengo-zaak. Krijgt u bedreigingen?

(Aarzelt) “Ik vind dat een te moeilijke vraag, sorry. Het is een zaak waar zo veel in is gebeurd dat zo heftig is. Dat betekent dat ik zelf wel bezorgd ben, maar ik blijf graag weg van mijn eigen situatie in dit interview.”