Misdaadjournalist over aanslag op Peter R. de Vries: ‘Het kan de uitvoerders kennelijk geen bal schelen dat ze gepakt worden’

Misdaadjournalist Paul Vugts moest vanaf 2017 langdurig onderduiken, toen bleek dat Nederlands-Marokkaanse verdachten hem wilden vermoorden. De aanslag op Peter R. de Vries toont volgens hem hoe grimmig het eraan toe gaat. ‘Het is natuurlijk verschrikkelijk en intimiderend, zeker, maar we zullen ons toch moeten vermannen en doorgaan.’

“Het is afschuwelijk dat dit gebeurt met Peter”, zegt Paul Vugts, misdaadjournalist bij Het Parool en geboren in 1974. Hij is erg aangegrepen door de aanslag gisteravond op journalist Peter R. de Vries.

“Het is afschuwelijk omdat het het zoveelste incident is, waarvan we hoopten dat het in Nederland of België niet meer zou plaatsvinden. Toch gebeurt het. Dat zegt iets over de tijdsgeest, namelijk dat er criminele groepen nu actief zijn, die er geen problemen in zien om de broer van een kroongetuige, zijn advocaat, of vertrouwenspersoon uit de weg te ruimen. Dat is schokkend.”

Nog geen twee jaar geleden, in september 2019 is advocaat Derk Wiersum in Nederland brutaal vermoord. Wiersum verdedigde Nabil B., de kroongetuige in de zogeheten Marengo-zaak, die al draait om vijf liquidaties in het drugsmilieu. Centraal in die zaak staat ene Ridouan Taghi.

“De moord op Derk Wiersum was een verschrikkelijk dieptepunt, maar ook daarvoor hadden we al de schietpartij op de onschuldige broer van de kroongetuige in de zaak rond Ridouan Taghi”, zegt Vugts. “In 2016 was er de moord op Martin Kok. Dat was een geval apart. Kok hield zich aan geen enkele journalistieke norm, had een crimineel verleden, maar niettemin is hij doodgeschoten om wat hij had gepubliceerd.”

En dan waren er natuurlijk ook de aanslagen op redacties. Op 21 juni 2018 werd het redactiegebouw van tijdschrift Panorama bij Amsterdam Sloterdijk beschoten met een antitankwapen. Enkele dagen later reed een auto in op het het gebouw van De Telegraaf.

“Dat toont hoe grimmig het is en hoe er naar grof geweld wordt gegrepen. Het toont hoe het de uitvoerders kennelijk geen bal kan schelen dat ze gepakt worden, want ook de daders gisteren deden het gewoon middenin de binnenstad van Amsterdam, die volhangt met camera’s, in een auto die snel kon worden getraceerd.”

Safehouse

Wiersum was advocaat van de kroongetuige in de zaak-Taghi, Peter R. de Vries zijn vertrouwenspersoon. Met andere woorden: de aanslag op De Vries lijkt de Taghi-stempel te dragen, ook al is dat bij de moord op Wiersum nooit bewezen.

“Het is het beeld dat ontstaat, maar ik heb geen bewijs”, zegt Vugts. “Bij Derk Wiersum is het nooit hard gemaakt, maar niemand is ervan overtuigd dat het uit een andere hoek kwam. En zo ziet het er nu ook uit.”

Vugts moest in het verleden zelf beveiliging krijgen omwille van zijn verslaggeving over de drugsmaffia. Hij woonde van oktober 2017 tot het voorjaar van 2018 met zijn vriendin in een safehouse, met de zwaarst denkbare beveiliging. Dat betekent dat hij enkel kon buitenkomen in gepantserde wagens en veiligheidspersoon rond hem.

Telkens lijkt het de bedoeling om journalisten te intimideren. Om hen het zwijgen op te leggen. De aanslag op De Vries kan ook dat effect hebben op andere journalisten.

“Het is langs de ene kant beangstigend, laat ik daar duidelijk over zijn, maar ik denk dat Peter het met me eens zou zijn dat we gewoon door moeten doen. Het is natuurlijk verschrikkelijk en intimiderend, zeker, maar we zullen ons toch moeten vermannen en doorgaan.”