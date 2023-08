Misdaadjournalist Douglas De Coninck: ‘Sven Pichal lijkt in de hiërarchie van schuldaanwijzingen eerder op plaats 2 of 3 te komen’

De raadkamer besliste vandaag dat Sven Pichal mag vrijkomen onder elektronisch toezicht. Misdaadjournalist Douglas De Coninck volgde dat voor De Morgen in het Antwerpse gerechtsgebouw. ‘Of een verdachte thuis zit of in de gevangenis verandert in principe weinig aan dit soort onderzoek.’

Is dit een verrassende beslissing van de raadkamer?

“Eigenlijk niet. Bij een onderzoek naar het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik komt het erop aan dat experts vooral veel digitaal materiaal moeten bekijken. Of een verdachte dan thuis zit of in de gevangenis, dat verandert in principe weinig aan dat onderzoek.

“Om iemand op te kunnen sluiten moet er aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. Om te verhinderen dat een verdachte anders bepaalde mensen gaat benaderen bijvoorbeeld, of afspraken zou maken met andere mensen om bewijsmateriaal te vernietigen. De raadkamer heeft beslist dat dat dit bij Sven Pichal niet meer aan de orde is.”

Wat betekent zo’n vrijlating onder elektronisch toezicht precies?

“Sven Pichal zal nu een enkelband krijgen. Zodra hij zijn huis verlaat en buiten een bepaalde zone komt, zullen ze daar op een bepaalde dienst in Brussel een signaal van krijgen. Al ben ik al bij meerdere mensen met een enkelband thuis op bezoek geweest, en dat systeem werkt heus niet altijd perfect. Bij sommigen gaat er toch een signaal naar die dienst, ook al blijven ze gewoon thuis.

“Elektronisch huisarrest gaat wel nog steeds gepaard met een hoop voorwaarden. Je bent nog altijd aangehouden, en je krijgt beperkingen opgelegd over met wie je contact mag hebben. Bezoek van je buurman of je poetsvrouw lijkt me perfect mogelijk. Gedetineerden kunnen vanuit de gevangenis ook bellen, dus Sven Pichal zal dat, eens elektronisch toezicht wordt uitgevoerd, ook kunnen.

“Nu, zo’n enkelband haal je niet gewoon uit de rekken in de winkel. Daar moet eerst wel wat voor geregeld worden, ook technisch. Dat zal ook bij Pichal thuis grondig uitgetest en ingesteld moeten worden. Tot die tijd blijft hij ook gewoon in de gevangenis in Turnhout zitten. Hoe dan ook krijgt het parket nog tot morgen 11.30 uur de tijd om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing van de raadkamer. Tot dan blijft Pichal sowieso in de cel.”

Zijn advocaten hadden eerder gezegd dat Pichal zich professioneel zou laten begeleiden. Heeft dat ook meegespeeld in de beslissing?

“In ieder geval is dat een aanwijzing van het team van Pichal dat ze op geen enkele manier de feiten willen minimaliseren of ontkennen, en dat ze de ernst ervan wel beseffen. Maar ook vandaag weigerden zijn advocaten, Walter Damen en Davina Simons, resoluut elke vorm van commentaar aan de pers, zowel voor als na de zitting.

“Pichal zelf was niet te zien vandaag, al gaat de verzamelde pers er wel van uit dat hij aanwezig was. Dat is in ieder geval toch altijd de dwingende raad van een advocaat aan zijn cliënt, om er toch zeker persoonlijk bij te zijn tijdens de zitting van de raadkamer. De zitting werd achter gesloten deuren gehouden en dat is ook strikt nageleefd, dus we weten niet of Pichal zelf het woord heeft genomen.”

Hoe gaat dit nu verder?

“Wat nu volgt is een klassiek strafrechtelijk onderzoek. De politie heeft nu een gigantische hoeveelheid data te onderzoeken. Bij verschillende huiszoekingen bij alle verdachten is enorm veel digitaal materiaal in beslag genomen. Dat moet nu eerst allemaal geanalyseerd worden, dus het is moeilijk om een exacte timing in te schatten.

“In totaal zijn er ook vijf verdachten. Die zijn intussen allemaal verhoord. Sowieso gaat het hier om aparte onderzoeken en niet om één grote zaak naar een netwerk. Het is dus niet zo dat als één iemand veroordeeld wordt, iedereen automatisch hetzelfde verdict krijgt. Eén persoon is nu al vrijgelaten onder voorwaarden, een andere zelfs zonder voorwaarden. Voor iedereen apart bekijkt men nu wat ze precies gedaan hebben. Wie beelden bewust heeft uitgewisseld en wie vooral is meegesleurd, bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom een verdachte zonder voorwaarden is vrijgelaten.

“De straffen op het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik zijn recent nog verhoogd naar vijf tot tien jaar gevangenisstraf. Wanneer er sprake is van feiten in vereniging, dan zijn er straffen van tien tot vijftien jaar. Het parket is niet uit op de kwalificatie van een netwerk en dus op die zwaardere strafcategorie. Hier kan de verklaring liggen waarom parketwoordvoerder Kristof Aerts benadrukte dat het om vijf verschillende strafonderzoeken gaat.

“Ook nog even erop wijzen dat de eerste aangehoudene zijn aanhouding vorige week al bevestigd zag door de raadkamer. Het gaat om een man van 35 die duidelijk wordt neergezet als hoofdverdachte. Hij zit wel nog in de gevangenis en bij hem is er geen sprake van elektronisch toezicht. Sven Pichal lijkt in de hiërarchie van schuldaanwijzingen zo eerder op plaats 2 of 3 te komen.”