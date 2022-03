Misbruik bij hulpacties: alleenstaande mannen zoeken ‘mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw’

De Schipper zette bij de Russische inval in Oekraïne de Facebookgroep ‘Steun Oekraïne’ op, die ondertussen 3.200 leden telt. In de groep worden initiatieven besproken en geregeld om inwoners te helpen, onder andere met inzamelacties en transport richting de grens met Polen, maar ook met het zoeken naar opvangplaatsen.

Al blijken er tussen de vele burgers die willen helpen ook mensen met minder goede bedoelingen te zitten. “De laatste tijd kreeg ik privé-berichten van alleenstaande mannen die een Oekraïense vrouw willen opvangen. Maar daarvoor zijn ze bij ons aan het verkeerde adres”, zegt De Schipper aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. Hij walgt naar eigen zeggen van dat soort berichten en vragen.

In een bericht in de groep heeft hij het over “krankzinnige hersenspinsels” waarbij sommige mannen naar een “een leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw” vragen. “Je spoort werkelijk voor geen meter dat dit ook nog maar in je gedachten opkomt, om onze organisatie als datingbureau te gebruiken en gematcht te worden met vrouwen die nog maar net de dood zijn ontvlucht en waarvan de man zijn leven aan het geven is aan het front.”

Volgens De Schipper zijn de berichten “misselijkmakend ziek”. “Soms staan er zelfs wensen bij als ‘eerlijk en oprecht, of liefst zonder kind, of kind geen probleem’.” Hij vraagt dat wie zulke berichten nog ziet opduiken, dat zou melden.

Wie wil helpen, kan ook terecht bij de verschillende initiatieven van de overheid, zoals #PlekVrij, of via de donatie van goederen of geld. Meer info op de website info-ukraine.be