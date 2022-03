Minstens één dode en 69 gewonden in Japan na aardbeving bij Fukushima

Bekijk: Fukushima getroffen door aardbeving

Een zware aardbeving met een kracht van 7.3 heeft het noordoosten van Japan getroffen. Er is al zeker één dode gevallen, en voor zover bekend raakten 69 mensen gewond. Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch bureau USGS voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima. De autoriteiten gaven meteen een tsunamiwaarschuwing, met golven van mogelijk 1 meter. Voorlopig werd er echter enkel een kleine tsunami van twintig centimeter geregistreerd. De kans op hevige naschokken is de komende dagen wel groot, waarschuwen Japanse deskundigen.

De beving was te merken tot in Tokio, 275 kilometer verderop. Delen van de hoofdstad zaten een uur in het donker door een stroomstoring. Ruim 2 miljoen huishouden werden getroffen. In de regio zijn ook wat branden gerapporteerd, maar zware schade is nog niet gemeld. In de voormalige kerncentrale Fukushima Daiichi werden er geen onregelmatigheden vastgesteld, dat zegt de Japanse minister van Industrie bij lokale media.

Mensen liepen vooral lichte verwondingen op door vallende objecten of door valpartijen. Verscheidene mensen, met name in de kustplaats Soma, moesten volgens de krant Tokio Shimbun wel voor behandeling naar een ziekenhuis. Een Shinkansen-sneltrein liep uit de rails, zonder zware gevolgen voor de circa honderd passagiers.

Vorige week vrijdag hield het land nog een stille herdenking voor de nucleaire ramp in de regio in 2011. Een krachtige 9.0-aardbeving en de tsunami die erop volgde zorgden toen voor meltdowns in de kerncentrale van Fukushima. De ramp eiste meer dan 15.000 levens op. Zo'n 38.000 mensen wachten nog steeds tot ze terug kunnen keren naar hun oude woning.