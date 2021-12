Minstens 84 doden na doortocht 35 tornado’s in VS, vrees dat aantal slachtoffers nog fors oploopt

Zo groot is de ravage na de doortocht van de tornado’s in de VS

De zwaarste tol is voor Kentucky. Dat beaamt ook Jan Lamers, een Belg die daar woont. Hij omschrijft de ravage en hoe hij zelf moest schuilen voor de verwoestende tornado’s. “Er zijn hier maar weinig huizen met een kelder. Wij probeerden dus in de meest centrale kamer van het huis te gaan zitten, zonder ramen. Een kamer die vrij stevig is in het midden. Dan is het afwachten en hopen op het beste”, zo zegt hij bij VTM NIEUWS.

Minstens 70 doden

“We waren er bijna zeker van dat we meer dan vijftig inwoners van Kentucky zouden verliezen”, zei de gouverneur van de staat Kentucky gisteren (vanmorgen Belgische tijd, red.) tijdens een persconferentie. “Op dit moment ben ik er zeker van dat de dodentol van deze ramp boven de zeventig ligt en dat die voor het einde van de dag voorbij de honderd zou kunnen gaan.” Hij sprak ook over de zwaarste tornado-ramp in de geschiedenis van de staat.

In Kentucky lijkt Mayfield, een stad met 10.000 inwoners, het zwaarst getroffen geweest te zijn. Volledige huizenblokken werden verwoest, het gebied doet denken aan een oorlogszone. Een kaarsenfabriek stortte in door de storm. Volgens lokale media zijn daar tientallen doden gevallen en zaten er nog mensen vast in het gebouw. Zo’n 110 werknemers waren aanwezig.

“Maar hier rest enkel nog een hoop puin”, klinkt het uit de mond van een stormjager. “Bomen zijn omgevallen en wegen zijn ontoegankelijk geworden. Het lijkt wel een oorlogszone.” Voor het bedrijf was het - met de vakantieperiode in aantocht - net de drukste periode van het jaar.

Beeld AFP

Noodtoestand

Ook veel andere gebouwen in de stad zijn verwoest. “Het is nog erger dan eerst gedacht”, stelde Beshear. “De National Guard gaat van huis tot huis. Ik wilde deur tot deur zeggen, maar veel staan er niet meer recht. Dit is een van de donkerste dagen ooit in de geschiedenis van onze staat.” Hij riep de noodtoestand uit en vroeg federale hulp aan president Joe Biden. Die noemde de doortocht van de tornado’s “een onvoorstelbare tragedie”. “En we weten nog niet hoeveel levens verloren zijn gegaan of de volledige omvang van de schade”, vervolgde hij.

Biden verzekerde de betrokken staten dat de federale staat “alles zal doen wat ze kan om te helpen”. Eerder op de dag had de president al de noodtoestand voor de staat Kentucky erkend. Daardoor kan de federale hulp sneller op gang komen. Ook de andere getroffen staten kunnen daarop rekenen indien ze dat willen, aldus Biden.

Zeker zes doden in magazijn van Amazon

De brandweer in het Amerikaanse Edwardsville (Illinois) heeft tot dusver bevestigd dat minstens zes mensen zijn omgekomen in het magazijn van Amazon dat grotendeels is verwoest. Een onbekend aantal medewerkers is nog vermist. Volgens brandweercommandant James Whiteford hebben 45 mensen het pand veilig kunnen verlaten. Hij verwacht dat de reddingsoperatie nog zeker drie dagen zal duren. Maar de kans dat er nog overlevenden worden gevonden, acht hij nihil.

Bij het magazijn stonden zaterdagmiddag collega’s en familieleden gespannen te wachten op nieuws van de autoriteiten. Zo ook de 23-jarige Amazon-bezorger Emily Epperson, wier collega Austin McEwan vermist is. “We zijn zo bezorgd omdat we dachten dat hij inmiddels gevonden zou zijn”, vertelde ze.

De politiechef zei eerder ervan uit te gaan dat ongeveer vijftig mensen in het magazijn waren toen het vrijdag rond 20.30 uur (lokale tijd) werd getroffen door een tornado. Doordat het nog altijd hard waait en het pand instabiel is, wordt de reddingsoperatie bemoeilijkt.

Amazon-topman Andy Jassy heeft op Twitter laten weten “diepbedroefd” te zijn over de dood van zijn medewerkers. “Onze gedachten zijn bij hun families in deze moeilijke tijd.” Ook oprichter Jeff Bezos betuigt op Twitter zijn medeleven. De op een na rijkste man ter wereld laat weten dat Amazon zich zal inzetten om de gemeenschap te ondersteunen. Ook spreekt Bezos zijn dank uit aan de hulpverleners ter plaatse.

Beeld Getty Images via AFP

Bejaardentehuis verwoest

Daarnaast werd ook Arkansas zwaar getroffen: in het stadje Monette werd een bejaardentehuis verwoest, met één dode en twintig gewonden tot gevolg. De ongedeerde inwoners werden opgevangen in een lokale school.

Ook in het naburige Leachville viel een dode. Een vrouw was er aan het winkelen en kon zich niet op tijd in veiligheid brengen.

Beeld AP

Stroompannes

In de staat Tennessee is er volgens lokale media sprake van minstens twee doden als gevolg van het noodweer. Ook Missouri werd getroffen door een tornado, maar of er slachtoffers vielen is niet bekend.

Beeld Photo News

Verschillende staten kampen met stroompannes. Deze ochtend zaten meer dan 250.000 inwoners zonder elektriciteit, meldt CNN. In het noorden van de VS wordt dan weer veel sneeuw voorspeld.

Beeld AFP

Het dak van deze kerk in Mayfield is weggeblazen. Beeld AFP

Beeld AFP