Minstens 57 doden en 59 gewonden bij zware bosbrand in Portugal - blikseminslag mogelijk oorzaak

"Het is moeilijk te zeggen of ze voor de vlammen op de vlucht waren of werden verrast door het vuur", aldus staatssecretaris Jorge Gomes. Wat de vuurzee heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Eerder liet minister van Binnenlandse Zaken Jorge Gomes weten dat onder de gewonden zes brandweermannen waren, en dat twee mensen nog vermist waren.

Oorzaak onbekend

De brand brak gisterennamiddag uit in de buurt van Pedrógão Grande, 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon, en breidde zich snel uit. Verschillende dorpen worden door de vlammen bedreigd. De overheid spreekt van een bijzonder zorgwekkende situatie. De brand is mogelijk veroorzaakt door een blikseminslag. Dat zegt de Portugese politie zondagmiddag. "Alles wijst erop dat de brand op een natuurlijke manier veroorzaakt is en niet door mensen. We hebben zelfs de boom gevonden die getroffen werd door de bliksem", aldus politiechef José Almeida Rodrigues.



De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te bestrijden. De hevige winden bemoeilijken de bluswerkzaamheden en de reddingsdiensten konden niet verhinderen dat het vuur oversloeg naar het dorp Figueiró dos Vinhos.



Verschillende brandweerwagens gingen in de vlammen op, en verschillende gezinnen moesten hun woningen verlaten. Enkele huizen ging al in de vlammen op, en op verschillende plaatsen viel de stroom uit.



Volgens de burgemeester van Pedrógão Grande zijn sommige dorpen "volledig door de vlammen ingesloten", zei hij aan de krant Público. Het was gisteren in Portugal erg warm, met temperaturen van meer dan 40 graden in verschillende regio's.



Europa heeft al hulp aangeboden. "De Europese Unie staat klaar om Portugal te helpen", zei Christos Stylianides, de Europese commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing. Frankrijk en Spanje sturen alvast blusvliegtuigen.



De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa en premier Antonio Costa zijn ter plaatse geweest en hebben hun medeleven betuigd met de families en de slachtoffers.