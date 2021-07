Minstens 52 doden bij brand in Iraaks ziekenhuis

“De slachtoffers zijn overleden aan brandwonden en de zoektocht wordt voortgezet”, aldus woordvoerder Haidar al-Zamili. Op beelden die op sociale media werden geplaatst, is te zien hoe er uit het vernielde gebouw enorme zwarte rookpluimen opstijgen. Ook heerst er totale chaos. Honderden mensen verzamelden ter plaatse om de brandweer en de reddingswerkers bij te staan, zo stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP vast.

De Covid-19-afdeling van het Al-Hussein-ziekenhuis had een capaciteit van zeventig bedden. Twintig mensen konden naar verluidt uit het brandende pand geëvacueerd worden.

De lichamen van dodelijke slachtoffers worden op busjes geladen. Beeld REUTERS

Volgens een bron binnen de provinciale gezondheidsdiensten is de brand ontstaan “door het ontploffen van zuurstofflessen”. Dat zou een identieke herhaling zijn van de tragedie die in april plaatsvond in een ziekenhuis in Bagdad en die aan meer dan 80 mensen het leven kostte. Het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dan weer op Facebook dat de brand ontstond aan tijdelijke constructies die in de buurt van het ziekenhuis waren opgetrokken, maar gaf geen verdere informatie over de oorzaak van het incident.

De meeste Iraakse ziekenhuizen staan al jaren te verkommeren en ook met het gezondheidssysteem gaat het, als gevolg van corruptie en de economische malaise in het land, van kwaad naar erger.