Minstens 50 doden na raketaanval op drukbevolkt treinstation in Kramatorsk: dit weten we al

Wat is er gebeurd?

• Vrijdagochtend is een treinstation in de stad Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, getroffen door een raketaanval.

• Het treinstation was volgens de autoriteiten ten tijde van de aanval volgepakt met ongeveer vierduizend vrouwen, kinderen en ouderen die geëvacueerd werden uit het oosten van het land.

• Het dodental is intussen opgelopen tot 50. Er zijn ook ruim honderd gewonden, onder wie enkele zwaargewonden. Dat meldt de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kirilenko. Onder de doden zouden ook al minstens vijf kinderen zijn.

• Na de aanval zijn er restanten van een raket gevonden, waarop het Russische opschrift ‘voor de kinderen’ te zien is.

Hoe reageert Oekraïne?

In een verklaring zegt de Oekraïense president Zelensky dat de aanval doelbewust gericht was op Oekraïense burgers. “Dit is een kwaad dat geen grenzen kent. En als het niet wordt bestraft, zal het nooit ophouden”, aldus de president. Tijdens een toespraak bij het Finse parlement zei Zelensky ook nog dat er geen Oekraïense militairen gedood zijn bij de aanval.

Hoe reageert Rusland?

Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat het verantwoordelijk is voor de aanval. De raketten die werden gebruikt, worden volgens Moskou alleen gebruikt door Oekraïense troepen.