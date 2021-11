Minstens 5 doden en 40 gewonden nadat terreinwagen inrijdt op kerstparade in VS, verdachte opgepakt

Hieronder kan u de beelden van de aanrijding bekijken. Opgelet: het zijn schokkende beelden

De vermoedelijke bestuurder van de auto is aangehouden en zit vast. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, meldt de politie op een persconferentie. De betrokken auto is inmiddels door de politie gelokaliseerd, maar het onderzoek naar de toedracht van het incident verkeert nog in een opstartfase. Volgens de brandweer zijn vijf volwassenen en twaalf kinderen naar het ziekenhuis gebracht, maar die balans kan nog oplopen.

Op videobeelden die op sociale media circuleren is te zien hoe een rode SUV met hoge snelheid langs achteren op de parade inrijdt. Op de beelden is ook te zien hoe een agent vergeefs het vuur op de auto opende, terwijl die door de wegversperring brak. Volgens de politie werden geen omstanders door de politiekogels geraakt.

Op een videostill van een livestream van de Facebookpagina van de stad Waukesha, is te zien hoe een rode SUV op hoge snelheid langs het publiek rijdt. Even later botst de auto op de achterhoede van de kerstparade. Beeld AFP

Volgens ooggetuigen zwenkte de auto bewust om zoveel mogelijk mensen te raken. Een vrouw die in de straat woont waar de parade gehouden werd, zegt tegen Fox News dat een dansgroep van negen- tot vijftienjarige meisjes vol geraakt werd door de aanstormende auto, die vlak achter de fanfare van een plaatselijke school de stoet inreed.

‘Plankgas’

Een andere getuige, Angelito Tenorio, een schepen uit het nabijgelegen West Allis die in de voorhoede van de optocht mee had gelopen en juist klaar was, vertelt aan de lokale krant The Milwaukee Journal Sentinel dat hij een SUV zag die “met plankgas langs de route van de parade schoot. En toen hoorden we een luide knal en oorverdovende kreten en geschreeuw van mensen die door het voertuig waren geraakt.”

Het Witte Huis volgt de situatie in Waukesha nauwlettend op de voet, klinkt het.

Achtergelaten spullen op straat in Waukesha, waar een auto met hoge snelheid op een kerstparade inreed. Beeld AFP

Waukesha viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan met diverse feestelijkheden verspreid over het jaar. De kerstoptocht is traditiegetrouw de aftrap van het winterseizoen.