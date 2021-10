Ministers schakelen versnelling hoger om seksueel geweld in Brussel aan te pakken: dit zijn de plannen

Na de getuigenissen van enkele vrouwen die in twee cafés in Elsene gedrogeerd en nadien verkracht zouden zijn door een barman, blijft het verhalen regenen over misbruik in cafés in de hoofdstad. Die worden gedeeld via sociale media.

Zo getuigt een vrouw op de Instagram-pagina Féminisme Libertaire Bruxelles dat ze zich helemaal versuft voelde na een drankje. Een man ontfermde zich over haar en vergezelde haar naar een donkere hoek. “Terwijl ik uit me tracht te krijgen wat in me zit, gaat zijn ene hand naar mijn bh, en de andere naar mijn slip.”

Een ander persoon schrijft: “Ik ben gedrogeerd in een bar en ben op de spoed geëindigd met een mengsel van xtc en MDMA in mijn bloed. De spoedartsen noemen dat ‘de liefdesdrug’. Ik was die avond al de zesde.”

Dark number

Er wordt gewerkt aan een nationaal plan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, maar in afwachting daarvan zijn Van Quickenborne, Verlinden en Schlitz overeenkomen om enkele maatregelen sneller in te voeren. Het gaat om een efficiëntere verzameling van bewijsmateriaal in gevallen van seksueel geweld, een grotere zichtbaarheid voor de zorgcentra voor seksueel geweld (ZSG) en een betere opvang van de slachtoffers.

Daarnaast willen de de drie een proefproject op poten zetten om het ‘dark number’ te bestrijden. Het verschil tussen het aantal getuigenissen dat de laatste dagen op internet verscheen en de cijfers van de politie en de zorgcentra na seksueel geweld is immers aanzienlijk, klinkt het.