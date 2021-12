Minister Zuhal Demir legt strengere lood-in-bloednormen op aan Umicore Hoboken

Umicore Hoboken had bij Demir beroep aangetekend tegen de uitstootnormen die in juni verstrengd waren door het Antwerps provinciebestuur, omdat het bedrijf die nieuwe normen te streng vond. De minister bevestigt nu in beroep die verstrenging van de Antwerpse deputatie en verklaart de tegenargumenten van Umicore ongegrond.

"Het is onbegrijpelijk dat het bedrijf in beroep ging terwijl het weet dat de lood-in-bloedwaarden van de kinderen nog veel te hoog zijn", zegt Demir. "Als bedrijf moet je net die handschoen opnemen in het belang van de gezondheid van je directe buren en de meeste kwetsbaren. Met de verstrengingen die we het bedrijf nu opleggen verplichten we het bedrijf extra te investeren om zijn impact zo klein mogelijk te maken."

Tijdens de halfjaarlijks bloedonderzoeken bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden bleek dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarde dalende is. Maar ondanks die daling, hebben nog steeds drie op de tien kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven de 5µg/dl. "Dat blijft alarmerend hoog bij zo'n kwetsbare groep kinderen en moet dan ook verder naar beneden", klinkt het.

Maatregelen

Umicore wordt nu door Demir verplicht om maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed voortaan gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Tot vandaag is de opgelegde norm 10 µg/dl. Op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid moet gestreefd worden naar minder dan 2 µg/dl lood-in-bloed. Daarom worden in de tijd verdere dalingen opgelegd. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloed-concentraties maximaal nog een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met maximaal een 95ste percentielwaarde van 4 µg/dl.

Demir roept Umicore op om "zijn tijd en energie te steken in de gezondheid van mensen en niet in het bestrijden van de overheid die het algemeen belang vooropstelt".