Minister Wouter Beke: ‘Verplicht vaccineren ligt op tafel, maar er zijn nog veel vragen’

“Er is over verplichting gepraat bij het interministerieel overleg.” Voor Beke is een verplichte vaccinatie geen taboe, al wijst hij erop dat er ook zonder verplichting veel vooruitgang is geboekt. “Twee weken geleden was 83 procent van het zorgpersoneel in Vlaanderen gevaccineerd, vandaag is dat 92 procent”, aldus Beke.

Artsen blijken het vaakst gevaccineerd van alle beroepsgroepen, met 96,2 procent. Ondersteunend personeel in de zorg- en welzijnssector (96,3 procent) en apothekers (94,9 procent) staan mee bovenaan. De groepen met de minste vaccinatiepercentages zijn de welzijnswerkers (91 procent), verpleeg- en vroedkundigen (91,6 procent) en zorgkundigen en verzorgenden (91 procent).

De andere Vlaamse cijfers zijn ook gestegen. Zo kreeg 90 procent van de volwassenen al één spuit, zo’n 60 procent is volledig gevaccineerd. Ook de jongeren doen het goed, van de 16- en 17-jarigen kregen 100.000 van de 140.000 een eerste prik.