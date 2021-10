Minister Wilmès wil met Rwandese collega praten over Rusesabagina

Wilmès is maandag afgereisd naar Rwanda voor een top tussen de Europese en de Afrikaanse Unie. In de schoot van de gesprekken ontmoet ze woensdagochtend haar Rwandese evenknie Vincent Biruta om het met hem te hebben over Paul Rusesabagina.

De man redde tijdens de Rwandese genocide meer dan 1.000 Tutsi’s. Nadat zijn verhaal verfilmd werd in Hotel Rwanda werd hij wereldberoemd. Maar zijn kritiek op het regime van president Kagame heeft Rusesabagina nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat is volgens zijn familie de reden waarom hij in september werd veroordeeld tot 25 jaar cel.

Toen ons land Rwanda op de vingers tikte omdat Rusesabagina geen eerlijk proces kreeg, zegde de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken een geplande meeting af. De vraag is hoe hard Wilmès nu op tafel zal slaan.

“De gezondheid van mijn vader is slecht en hij krijgt niet de nodige medicatie om zijn bloeddruk onder controle te houden“, zegt zijn dochter Carine Kanimba. “Het Belgische en Europese Parlement hebben al resoluties gestemd om hem te repatriëren. Ik hoop dat Wilmès daarover gaat spreken.”