Minister Weyts zet deur op een kier voor kortere zomervakantie en vraagt mening van ouders

De discussie over een inkorting van de zomervakantie voor scholen woedt al een aantal jaar in het Vlaams onderwijs. Volgens experts duurt de schoolvakantie te lang, waardoor kinderen te veel kennis verliezen en in september moeilijker kunnen aanknopen bij de leerstof.

Weyts heeft nu advies gevraagd en betrekt de ouders erbij. Zo kregen verschillende ouders met kinderen in een katholieke school gisteren via mail een bevraging van ouderkoepel VCOV. Die polst of ze een ­inkorting zien zitten, met een ­uitbreiding van de herfst- en krokus­vakantie in ruil.

In het Franstalig ­onderwijs is zo’n systeem eerder dit jaar al goedgekeurd, en wordt het ­vanaf volgend schooljaar ingevoerd. De ­definitieve adviezen van de onderwijsraad Vlor en de sociale partners worden pas tegen voorjaar 2022 ­verwacht.

“Wij hebben altijd gezegd dat wij geen enkel debat uit de weg gaan”, zegt de woordvoerder van Weyts.

Bij de vakbond ACOD klinkt het dat 57 procent van de leraars voor het behoud van de huidige regeling is en 43 procent wil ze veranderen, aldus algemeen secretaris Nancy Libert.