Minister Vincent Van Peteghem wil 10 euro vliegtaks voor wie minder ver dan 500 km reist

De vliegtaks, of inschepingstaks, krijgt voor het eerst vorm. De belasting kwam er bij het opstellen van de begroting en zou de staatskas 30 miljoen euro moeten opleveren. Initieel zou ze vooral korte vluchten viseren - in eerste instantie was sprake van bestemmingen tot op 500 kilometer, later tot 750 kilometer - maar het voorstel van Van Peteghem neemt ook langere afstanden in het vizier.

Naast de tien euro voor vluchten die beperkt blijven tot 500 kilometer, rekent het twee euro extra aan voor wie verder vliegt, maar binnen de Europese Economische Ruimte blijft. Dat zijn alle 27 lidstaten van de Europese Unie, samen met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Bestemmingen die daarbuiten liggen, zouden passagiers vier euro extra kosten.

Die uitbreiding zint de oppositie niet. “Zo is dit niks meer of minder dan een platte belastingverhoging”, reageert Kamerlid Theo Francken (N-VA). “Daarnaast is dit op geen enkele manier gedragssturend. Geen mens die gelooft dat door deze taks iemand opeens een trein gaat nemen in plaats van een vliegtuig.”

Zoals de taks er nu voor ligt, raakt ze bovendien een gevoelige communautaire snaar. De luchthaven in Charleroi zou de belasting namelijk minder zwaar voelen dan Brussels Airport. Zo goed als alle vluchten die vertrekken vanop de Waalse luchthaven hebben immers een bestemming op meer dan 500 kilometer afstand.