Minister Vandenbroucke wil zorgpersoneel dan toch verplicht laten vaccineren

“Ik zal uitdrukkelijk in de federale regering en aan de collega’s in de gewesten voorstellen dat we vaccinatie verplicht maken voor mensen die actief zijn in de zorg.” Die enigszins verrassende woorden sprak Vandenbroucke maandagavond in het Canvas-programma Terzake. Volgens de minister zijn de geesten er stilaan rijp voor. “Voor mensen die werken in de zorg, voor artsen in een privaat kabinet, voor kinesitherapeuten... zou de norm moeten zijn en dus de plicht dat ze zich laten vaccineren. Als voorbeeld voor anderen en voor de veiligheid.”

Eerder deze zomer gaf Vandenbroucke nog aan dat hij een wettelijke verplichting van het vaccin te omslachtig vond. Hij verkoos een open publicatie van de vaccinatiecijfers per ziekenhuis of woon-zorgcentrum. Nu wil hij ineens “geen gras laten groeien” over de verplichte prik in de zorg. “We zijn al gestart met het juridische werk”, zei hij in Terzake.

Volgens zijn woordvoerder France Ammel is er geen sprake van “een radicale verandering” bij de minister, maar is het eerder “een evolutie”. Volgens Ammel is het niet simpel om zo’n verplichting in de praktijk door te voeren. “De timing is ook moeilijk in te schatten. We hebben bij vijf verschillende instanties (waaronder de Hoge Gezondheidsraad en de Nationale Veiligheidsraad, red.) om adviezen gevraagd, die lopen pas in september binnen.”

In juli bevalen de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB al aan om een verplichte vaccinatie in te voeren voor al het zorgpersoneel. En begin augustus bleek dat 85 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen voorstander is van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in België.

Brussel

Vandebrouckes pleidooi komt op het moment dat de vaccinatiecijfers in Brussel slecht zijn. Daar wordt, zeker in vergelijking met Vlaanderen, aanzienlijk minder geprikt.

Vanaf september zullen rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest waar minder dan 70 procent van het personeel en minder dan 90 procent van de bewoners gevaccineerd zijn, moeten overgaan tot preventieve testen met PCR-testen. Dat hebben Iriscare en het kabinet van Alain Maron (Ecolo) beslist. Elk personeelslid dat terugkeert uit vakantie, zal ook getest worden met een snelle antigeentest en het personeel wordt verder aangespoord om zich te laten vaccineren.

Vandenbroucke benadrukte in Terzake ook nog dat hij specifiek voor Brussel samen met CLB’s wil inzetten op de vaccinatie in scholen.