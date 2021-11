Minister Vandenbroucke sluit strengere maatregelen niet uit: ‘We zitten in een explosie van het virus’

Vandaag gaan er een hele reeks nieuwe maatregelen in, van meer thuiswerk tot strengere regels voor het nachtleven. Het Overlegcomité hoopt zo de fors stijgende coronacijfers af te remmen. Minister Vandenbroucke (Vooruit) benadrukte vanochtend nogmaals het belang de maatregelen goed op te volgen. “We zullen echte lockdownmaatregelen alleen kunnen vermijden als we deze maatregelen onverkort toepassen en in ons persoonlijke leven supervoorzichtig zijn”, aldus Vandenbroucke. “Strengere maatregelen kán ik niet uitsluiten, dat hangt af van hoe de epidemie zich verder ontwikkelt.”

“We hebben nu 17.000 à 18.000 besmettingen per dag, dat is een explosie. Ik vrees dat die trein niet zomaar stopt.” Hij roept daarom op zeer voorzichtig te zijn, al te veel contacten te vermijden, buiten af te spreken of bijvoorbeeld een mondmasker te dragen.

Strengere handhaving

Wie naar een evenement gaat met meer dan 50 aanwezigen, moet zich ervan verzekeren dat de coronapas er ernstig gebruikt wordt. In een discotheek kan het dus zonder masker, maar dan moet vooraf ernstig een zelftest gebeuren. “Anders moet je dat niet doen.”

Ook voor private feesten vraagt Vandenbroucke voorzichtigheid. Het mondmasker is verplicht bij private feesten vanaf 50 mensen. “Als ik een privaat feestje zou organiseren, zou ik ook afspreken een zelftest te doen, ook al is het geen verplichting.”

Verder pleit Vandenbroucke voor een strengere handhaving van het Covid Safe Ticket. “Ik vind dat de burgemeesters hun politie ook op pad moeten sturen om te controleren. Als ik in een café kom waar de coronapas niet ernstig is, ga ik opnieuw buiten.” . Op de vraag of mensen die zaken dan zouden moeten boycotten, antwoordt Vandenbroucke “absoluut”.