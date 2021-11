Minister Vandenbroucke: ‘Huisartsen kunnen niet zomaar andere strategie organiseren’

Vandenbroucke en de andere ministers van Volksgezondheid beslisten zaterdag dat, precies om de huisartsen te ontlasten, de teststrategie voor gevaccineerden die als hoogrisicocontact gesignaleerd worden, wordt aangepast. Die personen zullen voortaan maar één in plaats van twee keer worden getest, en dat op de eerste dag na het contact. Artsen en experts zijn daar niet over te spreken en hebben het over een methode die de pandemie nog zal versnellen. Een besmet persoon test vaak pas na enkele dagen positief, en niet meteen op dag 1.

Het gaat om een tijdelijke maatregel, benadrukte Vandenbroucke zondag. “Een test op dag 1 en dag 7 was theorie aan het worden, men kon niet meer volgen. Vanaf dinsdag geldt nu dat wie gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, zich zo snel mogelijk moet laten testen.” In de praktijk zal die test, op dag 2, 3, 4 of 5 zijn, maar door de tweede test op dag 7 te laten vallen, komt er capaciteit vrij om mensen met symptomen snel te laten testen, aldus Vandenbroucke.

Huisartsenvereniging Domus Medica liet zaterdag al weten de strategie niet te zullen toepassen. Het probleem blijft de code die hoogrisicocontacten nodig hebben om zich te laten testen, zei voorzitter Roel Van Giel zondag nog eens, ook in De Zevende Dag. “Omdat de contacttracing niet kan volgen, gaan mensen geen dagen zitten wachten op die code. Ze zullen toch hun huisarts bellen om aan die code te geraken.” Van Giel stelt voor dat de personen in dat geval vijf dagen in quarantaine gaan en dan hun code kunnen krijgen.

Het dreigement van de huisartsen om de nieuwe strategie niet toe te passen en hun eigen beleid te volgen, kunnen ze niet hardmaken, zei Vandenbroucke. “De huisartsen kunnen niet zomaar een andere strategie organiseren.” Het nieuwe testbeleid is niet optimaal, gaf hij nog toe, “maar het is de bedoeling om snel schakelen en snel testcapaciteit vrij te maken voor mensen met symptomen”.