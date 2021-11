Minister Vandenbroucke houdt woord: Mignolet en co. betalen veel meer RSZ, kleine verdieners veel minder

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft woord gehouden. In de nieuwe RSZ-regeling voor de sport is er een lastenverschuiving van de kleinere verdieners in het voetbal en in de andere sporten – zoals het basketbal en het volleybal – naar de topverdieners in de Pro League.

Het komt er in grote lijnen op neer dat profsporters die minder dan 2.474,22 euro per maand verdienen in de toekomst geen RSZ-bijdragen meer zullen moeten betalen. Dat betekent dat zij er maandelijks 282 euro netto op vooruitgaan. Wie meer verdient, zal een RSZ-tarief van ongeveer 5 procent betalen op zijn brutoloon. Vroeger moest er op dat bedrag helemaal geen bijdrage betaald worden. Bij wijze van voorbeeld: Club-doelman Simon Mignolet – met 285.000 euro per maand de topverdiener in het Belgisch voetbal – zal vanaf volgend jaar 14.787 euro per maand betalen in plaats van 323 euro, zoals nu het geval is.

Een gelijkaardig principe geldt voor de RSZ-bijdragen van de werkgever. Ook hier zullen het de kleinere sporten en de kleinere verdieners zijn die minder zullen moeten bijdragen, en de grootverdieners meer. Om opnieuw het voorbeeld van Mignolet te nemen: Club Brugge zal op zijn loon voortaan 27.142 euro per maand aan RSZ moeten betalen. Tot nu was dat slechts 629 euro. Zo krijgt Vandenbroucke over de hele lijn zijn zin, van het RSZ-voorstel van de Pro League blijft niks over. Dat wilde een gedeelte van zijn bijdragen afschuiven op de kleinere verdieners in de sport.

‘Systeemfout rechtgezet’

“We hebben na grondig overleg met de sector een evenwichtig voorstel uitgewerkt dat tegemoetkomt aan de beslissingen van het begrotingsconclaaf”, zegt minister Vandenbroucke. “Het is onverdedigbaar dat de hoogste lonen in de sportsector nauwelijks bijdragen aan de sociale zekerheid, terwijl een sporter met een eerder karig loon dat wel moet doen. Met dit voorstel zetten we een systeemfout uit het verleden recht. Iedereen zal nu bijdragen naargelang de hoogte van het loon.”

Vooruit had graag de topverdieners in het voetbal helemaal gelijkgeschakeld met de gewone werknemers – 13,07 procent werknemers- en 25 procent werkgeversbijdrage – maar dan zou er veel meer opgehaald worden dan de 30 miljoen euro die afgesproken was bij het begrotingsakkoord. Het voorstel zal voorgelegd worden aan de nationale arbeidsraad en er wordt nog een advies van de Raad van State verwacht. De regeling zal in werking treden op 1 januari of 1 juli volgend jaar. In dat laatste geval zullen de clubs en sportlui wel dubbel zoveel moeten betalen om toch aan die 30 miljoen euro te geraken.

Fiscaliteit uitgesteld naar maart

Normaal gezien was het de bedoeling dat deze nieuwe regeling pas volgende week vrijdag behandeld zou worden. Maar de MR drong er expliciet op aan dat zowel het fiscale als het parafiscale luik vrijdagavond al op tafel kwamen.

In dat fiscale luik werden er enkel een aantal kleinere beslissingen genomen. Zo werd de belastingkorting teruggeschroefd van 80 naar 75 procent, wat de voetbalclubs ongeveer zes miljoen euro zal kosten. En het gedeelte van de korting dat moet besteed worden aan de jeugdopleiding wordt opgetrokken van 50 naar 55 procent. Zo werd enigszins ingegaan op de suggesties van de Pro League.

Maar dat is niet het eindpunt. Het debat over een grondige hervorming van de sportfiscaliteit, waarop minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aanstuurt, werd uitgesteld tot de volgende begrotingsbespreking in maart. Van Peteghem wil de fiscale wetgeving in lijn brengen met de Europese staatssteunregels. “De excessen van de RSZ en de makelaars (van die kosten mogen de clubs nog slechts drie procent aftrekken, nvdr.) zijn aangepakt”, aldus Van Peteghem. “Er is afgesproken dat er tegen maart maatregelen worden genomen om de fiscale voordelen toch rechtstreeks te investeren in jeugd en infrastructuur.”