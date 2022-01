Minister Van Quickenborne geeft uitleg: waarom werd Dave De Kock na zijn vrijlating niet opgevolgd?

In De Ochtend op Radio 1 benadrukt de minister deze ochtend nogmaals dat De Kock zijn tienjarige gevangenisstraf na de mishandeling en dood van de 2-jarige Miguel volledig heeft uitgezeten, maar dat hij wel verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating had gedaan. “Elke vraag werd afgewezen”, klinkt het.

Na die straf kon hij echter wel zonder begeleiding vertrekken. De minister legde gisterenavond bij VTM Nieuws al uit dat het juridisch instrument om De Kock na zijn vrijlating op te volgen destijds nog niet bestond voor deze feiten. “Er bestaat vandaag een instrument om zo iemand op te volgen, dat is de terbeschikkingstelling. Daarmee kan een rechter oordelen dat een bepaalde veroordeelde zich 15 jaar na strafeinde ter beschikking van de rechter moet houden en dus wordt opgevolgd”, verduidelijkt Van Quickenborne.

Maar het systeem van de terbeschikkingstelling werd pas ingevoerd in 2012, terwijl de veroordeling van De Kock al in 2010 gebeurde. En retroactief kan dit niet toegepast worden, verduidelijkt Van Quickenborne deze ochtend.



De minister voegt daar nog aan toe dat de gevangenis van Tilburg, waar de man toen zat opgesloten, een aanvraag had gedaan om De Kock in een psychiatrische instelling te plaatsen. Maar door plaatsgebrek, zeker voor iemand met zo’n zwaar strafblad, gebeurde dat niet. “Dan heeft de gevangenis beslist om hem zijn straf verder te laten uitzitten in Ruislede, waar hij begeleid werd om van zijn (drugs)verslaving af te geraken”, aldus Van Quickenborne. Daar zou hij ook in geslaagd zijn.

Volgens de justitieminister is het nu hoofdzaak om te investeren in de zorg, in meer plaatsen in psychiatrische instellingen, zodat “psychopaten” als De Kock daar wel terechtkunnen. Want, zo zegt hij, een zinvolle detentie met een persoonlijke trajectbegeleider leidt tot een betere integratie in de maatschappij achteraf, met minder kans op recidive. Naar eigen zeggen heeft Van Quickenborne ook al samengezeten met de ministers van volksgezondheid, met een expliciet pleidooi om meer te doen voor dat soort profielen.

“Investeren in gevangenissen levert geen stemmen op, maar het is wel nodig. We zien bij hem (De Cock, red.) ook dat zijn strafblad begint met zaken als diefstal. Hij is er echter nooit zwaar voor op de vingers getikt. Net daarom moeten we meer inzetten op zinvolle detentie, van in het begin, zodat mensen beter vertrekken uit de gevangenis dan ze erin kwamen. Justitie en Zorg moeten daar absoluut beter doen”, aldus Van Quickenborne.