Minister van Leefmilieu Demir wil statiegeld voor blikjes en plastic flessen: ‘Dat lijkt me onvermijdelijk’

“Statiegeld lijkt me onvermijdelijk”, scheef Demir ook op Twitter. “Min 20 procent zwerfvuil was het doel, dat is geenszins in vooruitzicht. En dus moeten we volgens mij de volgende stap zetten binnen de Vlaamse regering.”

Daarmee bekent Demir duidelijk kleur in een oude strijd. Nu minister Demir zelf duidelijk voorstander is, lijkt er schot in de zaak te komen. De afspraak met de verpakkingssector was dat de hoeveelheid zwerfvuil tegen 2023 met een vijfde zou dalen tegenover 2015. Maar nu is het volgens Demir al duidelijk dat de doelstelling niet wordt gehaald.

Op het kabinet van Demir klinkt het alvast dat er vervroegd werk wordt gemaakt van het dossier. In plaats van volgend jaar buigt de Vlaamse regering zich er dit jaar nog over, zegt haar kabinetschef Andy Pieters. “In het regeerakkoord staat eigenlijk dat de beslissing over een vorm van statiegeld pas eind 2023 zou worden genomen, maar wij gaan het een jaar vroeger doen”, aldus Pieters. “In oktober krijgt de commissie Leefmilieu nieuwe cijfers. Er is altijd gezegd dat als de verpakkingssector de cijfers niet zou halen, we naar de stok achter de deur zouden kijken.”

De cijfers waarnaar Pieters verwijst, houden onder meer rekening met de jaarlijkse Netheidsindex van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die meerdere keren per jaar in veertig gemeenten een steekproef houdt over zwerfvuil.

In het regeerakkoord wordt eigenlijk gewag gemaakt van een ‘beloningssysteem’ voor wie blikken of flesjes terugbrengt. De cd&v van voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is alvast voorstander van statiegeld. Open Vld, de andere regeringspartner, wees in het verleden alle voorstellen voor statiegeld af, net als N-VA.