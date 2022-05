Minister Van der Straeten voert druk op over omstreden hoogspanningslijn in West-Vlaanderen: ‘Doodsteek dreigt voor de industrie’

Om minder afhankelijk te worden van Rusland besloot Vivaldi in maart om de omslag naar groene energie te versnellen. In de eerste plaats door de windparken op zee uit te breiden. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen): “Energie wordt vandaag ingezet als wapen. Onze beste verdediging zijn de windmolens in de Noordzee. We kunnen Russische olie en gas vervangen door Belgische wind, zon en groene waterstof. Dankzij de verviervoudiging van wind op zee zorgen we voor Noordzeestroom voor elk gezin, voor meer energieonafhankelijkheid en lagere prijzen.”

Maar om de Noordzee om te bouwen tot de “grootste duurzame energiecentrale van het land”, is er dringend een beslissing nodig rond Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windparken op zee richting het binnenland moet vervoeren. Netbeheerder Elia wil die bovengronds. Een reeks West-Vlaamse buurtcomités verzet zich. Ook de burgemeesters van de betrokken gemeenten – Ardooie, Brugge, Lichtervelde, Izegem, Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem – eisen een ondergrondse hoogspanningslijn. Het gaat vooral om cd&v’ers.

Jobs verdwijnen

Het is aan de Vlaamse regering om snel de knoop door te hakken. Een jaar geleden heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een ‘intendant’ aangesteld, Guy Vloebergh, om het dossier feitelijk uit te klaren. Volgens Elia is het technisch onmogelijk om de hoogspanningslijn onder de grond te stoppen.

Het onderzoek van de intendant is ondertussen klaar, maar Vloebergh maakt geen keuze. Hij somt de pro’s en contra’s van beide opties op. Zo blijkt dat een ondergrondse lijn haalbaar is. Alleen brengt dat hoge meerkosten en een grote vertraging met zich mee. Tegen 2028 zou Ventilus klaar moeten zijn om de elektriciteit uit de Belgische windparken te vervoeren.

Een protestbord tegen de hoogspanningslijn in Wingene. Beeld Wouter Van Vooren

Federaal minister Van der Straeten verhoogt nu de druk. “Wind op zee zorgt niet alleen voor grote hoeveelheden goedkope elektriciteit, het is vandaag goed voor 14.000 jobs en 24.000 jobs tegen 2030. Een hele economische waardeketen is hieraan verbonden”, benadrukt ze. “Daarom is het van levensnoodzakelijk belang dat vergunningen tijdig worden aangeleverd. Als er geen versterking komt van het stroomnet of er wordt nog langer geaarzeld betekent dat de doodsteek voor de Belgische offshore industrie. 10.000 jobs die er niet komen en duizenden die verdwijnen. De economische ontwikkeling, zeker in West-Vlaanderen, wordt dan on hold gezet.”

Van der Straeten beseft naar eigen zeggen dat het om “geen evidente beslissing” gaat, waarbij burgers goed geïnformeerd moeten worden en correct vergoed als ze hinder ondervinden.

België is een wereldspeler op het vlak van windenergie op zee. Na tien jaar ontwikkeling werd België per inwoner wereldwijd tweede voor wind op zee. Met een nieuw ‘energie-eiland’, een uitbreiding van de Prinses Elisabethzone voor windparken tot 3,5 gigawatt aan vermogen en het vervangen of ‘repoweren’ van de eerste windmolens door grote exemplaren wordt de capaciteit op de Noordzee tegen 2040 verviervoudigd tot 8 gigawatt. Dat is bijna 6 gigawatt meer dan vandaag.