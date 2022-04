Minister Van Der Straeten over Russisch gas: ‘Situatie is ernstig, maar België is voorbereid’

Ook ons land zal de gevolgen van het dreigement van Poetin voelen, terwijl onze energieprijzen zich nu al op een recordhoogte bevinden. Voorlopig is er volgens het kabinet van Van Der Straeten wel geen impact op de Belgische bevoorrading van aardgas. België is een draaischijf voor de gasbevoorrading van de Europese Unie, maar kent een zeer klein aandeel Russisch gas voor eigen verbruik (6 procent). Bovendien is de haven van Zeebrugge een troef, met meer dan voldoende capaciteiten om LNG-gas in te voeren uit andere landen.

Er zijn momenteel geen elementen om in België de ‘Early Warning’-fase van het nationaal Noodplan Aardgas af te kondigen, stelt de minister.

“De situatie is ernstig maar België is volledig voorbereid”, aldus minister Van der Straeten. “Deze trieste escalatie van Rusland toont nog maar eens aan hoe de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt gebruikt als wapen. De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen opnieuw. Hoge prijzen die Belgische gezinnen, bedrijven en onze industrie onder druk zetten. De versnelling van de energietransitie is meer dan ooit essentieel."

Zowel Polen als Bulgarije krijgen sinds 8 uur vanmorgen geen Russisch gas meer. Dat heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gisterenavond aan beide Oost-Europese landen laten weten. Oekraïne spreekt van chantage en een poging ‘onze bondgenoten te verdelen’. Ondertussen schiet de gasprijs omhoog.