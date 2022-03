Minister Van der Straeten organiseert top over energiearmoede

Onder meer Samenlevingsopbouw, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en Steunpunt bestrijding armoede zijn uitgenodigd. Net zoals Test Aankoop, de vakbonden, de Gezinsbond en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. “Zij zijn niet de luidste roepers, maar hun stem verdient het om gehoord te worden. Zij kennen de situatie op het terrein als geen ander en ik zal hun bezorgdheden en voorstellen delen met de collega’s in de regering”, zegt Van der Straeten.

De federale regering werkt aan een derde energieakkoord dat gezinnen moet helpen om hun energiefacturen te betalen. Op tafel liggen een accijnsverlaging op brandstoffen en een ‘slimme btw-verlaging’ op gas en elektriciteit, naar 6 procent. Er wordt gerekend op een snelle landing.

In oktober, bij het begin van deze energiecrisis, besliste de regering om het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen (ruim 2 miljoen Belgen) te verlengen tot de lente. Zij kregen ook een energiekorting van 80 euro. Begin februari sloot de regering een tweede energieakkoord af, waarin het sociaal tarief werd verlengd tot de zomer. Er kwam een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en een verwarmingscheque van 100 euro. Beide akkoorden kosten samen bijna 2 miljard euro.

Druk

De armoedeorganisaties zijn het er over eens: dit volstaat niet. De oorlog in Oekraïne doet de energieprijzen alleen verder ontsporen. “We dringen vooral aan op een permanent sociaal tarief voor de meest kwetsbaren. Zodat we niet om de zoveel maanden dezelfde discussie moeten hebben over een verlenging”, zegt Stefan Goemaere van Samenlevingsopbouw. Hij wil ook dat er gekeken worden of alle mensen in schuldbemiddeling niet onder het sociaal tarief kunnen vallen.

Test Aankoop ijvert al langer voor een grote hervorming van de energiefactuur, waarbij alle overheidslasten overgeheveld worden naar de algemene begroting. “Of je kan ze financieren via een klimaattaks”, zegt Simon November. “Dat is een politieke keuze.” Test Aankoop is ook voor een permanente btw-verlaging op gas en elektriciteit. “Vroeger waren we, vanuit klimaatoogpunt, alleen voor een lagere btw op elektriciteit. Gezien de huidige prijzen moet je gas meenemen.”

De VVSG vraagt aandacht voor de “enorme werkdruk” die op OCMW’s rust. “Ze zijn de hele coronacrisis opengebleven en hebben de gaten dichtgereden die andere instanties lieten. Nu zien we een sterke stijging van het aantal hulpvragen rond energie, onder meer over contracten en voorschotten. We vrezen dat dit alleen maar zal toenemen”, vertelt woordvoerder Nathalie Debast.

Minister Van der Straeten hamert er op dat “onmiddellijke maatregelen om de energiefactuur te verlagen noodzakelijk zijn”. Daarnaast moet er een versnelling komen rond isoleren.