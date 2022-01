Minister Van der Straeten berekent pistes om energiefactuur te milderen

De energiecrisis is nog lang niet onder controle. Burgers worden nog steeds geconfronteerd met facturen die maand na maand stijgen. Binnen de federale regering is er consensus dat er iets moet gebeuren om die kosten te milderen. Alleen: over de manier waarop verschillen de Vivaldi-partijen grondig van mening.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleitte afgelopen week voor een btw-verlaging en kreeg daarbij de steun van Vooruit. Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet een dag later in de Kamer verstaan dat die optie niet voor meteen zou zijn, onder meer vanwege de kost voor de schatkist. De PS haalde een voorstel van afgelopen najaar weer boven en wil iedereen die minder dan 3.500 euro bruto verdient (het mediane inkomen) een energiecheque van 200 euro geven. En intussen wil Groen-minister Tinne Van der Straeten de accijnzen tijdelijk op nul zetten, wat op jaarbasis een winst tussen de 50 en 100 euro zou opleveren. Ook de MR ziet wel brood in die piste.

Om enige lijn te krijgen in die kakofonie aan voorstellen heeft Van der Straeten binnen de federale regering nu de opdracht gekregen om de verschillende geopperde pistes te berekenen. Wat betekenen die voor de energiefactuur van de burger en bedrijven? En, niet onbelangrijk, wat is de impact op de overheidsfinanciën? Ze krijgt daarbij de assistentie van minister van Financiën Van Peteghem, omdat er mogelijk ook gesleuteld wordt aan de btw en accijnzen.

Uitgangspunten zijn in elk geval, zo heeft premier De Croo al aangegeven, dat de ingrepen tijdelijk zijn, gericht zijn op specifieke doelgroepen en de begroting niet doen ontsporen.

Een van de mogelijkheden die Van der Straeten onderzoekt, is hoe meer mensen toegang kunnen krijgen tot het sociaal tarief. Momenteel hebben ongeveer 1 miljoen gezinnen recht op een lagere energiefactuur. De regering verlengde die maatregel al nog tot minstens maart dit jaar. Die doelgroep wordt nu mogelijk uitgebreid naar mensen die net uit de boot vielen. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar mensen die de voorbije weken hun leverancier failliet zagen gaan.

Los daarvan wordt ook onderzocht welke maatregel mensen met een variabele factuur een duw in de rug kan geven. Wie een vast tarief heeft, wordt momenteel minder hard getroffen.

Van der Straeten wil van deze crisis ook gebruikmaken om de taksen op elektriciteit definitief fors terug te draaien. Historisch is elektriciteit veel meer belast dan gas, terwijl (groene) stroom duurzamer is. De bedoeling is dat we in de toekomst veel meer verwarmen met warmtepompen. Volgende week komt het dossier opnieuw op de regeringstafel, een concrete timing voor een landing is er niet.