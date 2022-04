Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès zet tijdelijk stap opzij door ziekte van echtgenoot

“Deze zware beproeving blijft niet zonder gevolgen voor mijn gezin, en dus ook voor mijn rol binnen de Belgische regering”, zegt Wilmès. “Minister zijn vereist discipline, beschikbaarheid en een totale toewijding, waardoor ik niet de hulp en troost zou kunnen bieden die Christopher en onze kinderen in deze moeilijke periode nodig hebben.” Wilmès’ partner Christopher Stone is een Australische zakenman met wie ze in 2009 huwde.

Wilmès heeft besloten om “in overleg met de premier en mijn partij onmiddellijk afstand te nemen van mijn huidige ministeriële functies, zonder vergoeding”. “Dit geeft ons de mogelijkheid om tijdens de zomer een overzicht te hebben van onze situatie”, zegt Wilmès.

Formeel blijft Wilmès minister en vicepremier, maar ze zal in haar functies vervangen worden door premier Alexander De Croo (Open Vld) en haar partijgenoten David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel.

De Croo zal tijdelijk haar bevoegdheden Buitenlandse Zaken en Europese Zaken waarnemen, Buitenlandse Handel gaat naar Clarinval, die haar ook vervangt als vicepremier in het kernkabinet. Clarinval deed dat in de praktijk al langer op de momenten dat Wilmès in het buitenland zat. Michel wordt belast met de bevoegdheid Federale Culturele Instellingen.

“Minister Wilmès blijft tijdens deze periode formeel lid van de federale regering. Ze heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij tijdens deze korte periode geen loon wenst te ontvangen. De tijdelijke overdracht zal worden geformaliseerd via een Koninklijk Besluit”, klinkt het in een mededeling van de regering.

‘Grootste respect’

“Mijn gedachten zijn vandaag bij Sophie, haar man Christopher en hun kinderen”, zegt premier De Croo. “Het siert Sophie dat zij de uitdrukkelijke keuze maakt om haar man bij te staan en er te zijn voor haar kinderen. Haar keuze draagt mijn grootste respect weg. Op een moeilijk moment als dit ben je in de eerste plaats partner en mama. Ik wens Sophie, Christopher en hun kinderen heel veel moed en kracht toe.”

Wilmès was van oktober 2019 tot oktober 2020 al premier, het eerste half jaar in een regering van lopende zaken in opvolging van Charles Michel. Vanaf maart 2020 leidde ze een volwaardige minderheidsregering-Wilmès II, tot De Croo de fakkel overnam na de vorming van de Vivaldi-regering.

Correctie: de titel van dit artikel vermeldde eerder dat Wilmès ontslag nam. Dat is fout. Ze neemt tijdelijk afstand van haar functie en blijft formeel minister.