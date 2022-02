Minister Somers: ruim 75 moskeeën niet erkend ‘omdat Moslimexecutieve niet meewerkt’

“Het nieuwe decreet is nu al drie maanden van kracht. We krijgen signalen vanop het terrein dat er verschillende moskeeën staan te wachten om erkend te worden, maar de Moslimexecutieve bezorgt ons de dossiers niet. Onze Vlaamse moslims verdienen beter, de Moslimexecutieve laat hen in de steek.” Dat laat het kabinet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers weten in een persbericht.

Het zou gaan om meer dan 75 moskeeën die al een erkenningsaanvraag hadden ingediend vóór 1 juli 2019.

Sinds 2017 zijn er in ons land geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer erkend, omdat een duidelijk erkenningskader ontbrak. De laatste moskee werd erkend in 2013. Met het nieuwe decreet van Somers kwam er drie maanden geleden een einde deze erkenningstop en toch ligt er nog geen enkele erkenningsaanvraag op het bureau van de minister. “Het is de taak van de moslimexecutieve om samen met de moskeeën hun erkenningsaanvraag te actualiseren en een nieuw dossier in te dienen. De moslimexecutieve laat hen in de steek”, aldus Somers.

Volgens minister Somers toont dit opnieuw aan dat federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de juiste beslissing neemt. Minister Van Quickenborne kondigde vrijdag aan dat hij de erkenning van de Moslimexecutieve wil intrekken.