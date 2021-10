Minister Somers: ‘Moslimexecutieve ondervindt te veel invloed van buitenaf’

Begin september leverde de Staatsveiligheid een nota af over de Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder. De nota stelt dat de moskee gekend is voor “affiliatie bij Milli Görüs” en beschouwt de Turkse strekking als “extremistisch”.

De moskee in Heusden-Zolder is al meer dan tien jaar erkend en stelt drie imams tewerk, die dankzij de erkenning bezoldigd worden door het ministerie van Justitie. Een van die drie imams is volgens de Staatsveiligheid een van de belangrijkste predikers van de Belgische Islamitische Federatie (BIF), de vertegenwoordiging van Milli Görüs in ons land.

“Dit kunnen we als overheid niet langer aanvaarden”, zegt Somers in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Volgens de minister wordt overlegd met zijn federale collega van Justitie, de Staatsveiligheid en de nieuwe screenings- en inspectiedienst over hoe moet worden opgetreden.

Somers zou dat het liefst doen op basis van het nieuwe Inburgeringsdecreet, dat binnenkort groen licht krijgt in het Vlaams parlement. Als dat niet kan, moet het gebeuren op basis van de bestaande regels.