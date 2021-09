Minister-president Jan Jambon (N-VA) heft protest tegen coronapas in Vlaanderen op: ‘Kan tijdelijk een dienst bewijzen’

Nu Nederland en Brussel voor de coronapas gaan, kan Vlaanderen niet anders dan in bepaalde gemeenten en sectoren volgen. Met slepende voeten, weliswaar. ‘Tijdelijk kan de coronapas ons een dienst bewijzen’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA) tegen De Morgen, nadat hij zich eerder had verzet.

“Natuurlijk wil iedereen een samenleving zonder pasjes. Zeker met een vaccinatiegraad van 90 procent. Maar tijdelijk kan de coronapas ons een dienst bewijzen.” Vlaams regeringsleider Jan Jambon (N-VA) zet zijn principiële verzet tegen het gebruik van de coronapas opzij. Daarmee maakt hij een opvallende bocht. “We gaan nu pragmatisch bekijken waar dit nuttig kan zijn”, klinkt het op zijn kabinet.

De voorbije weken maakte Jambon zijn verzet meermaals duidelijk: Vlaanderen mag niet evolueren naar een pasjesmaatschappij, waarbij je een coronapas nodig hebt om naar de kapper, op café of naar het theater te gaan. Alleen bij grote evenementen, waar er ticketcontroles zijn, was het bespreekbaar. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalde afgelopen weekend nog dat hij principieel geen voorstander is van een coronapas, en pleitte voor dezelfde regels binnen één regio. “Overal of nergens. Minstens per regio.” Al ontkent N-VA dat dit om een bocht zou gaan.

Ook de liberalen zetten de deur open. Zei premier De Croo dit weekend nog dat Vlaanderen geen nood heeft aan een uitbreiding van de coronapas, dan is het betoog nu dat vrijheid het algemene principe moet blijven. Op dit principe kunnen weliswaar uitzonderingen worden gemaakt. Hierdoor zitten de Vlaamse regeringspartijen, N-VA, Open Vld en CD&V, grosso modo op dezelfde lijn: de coronapas kan tijdelijk en in specifieke gevallen worden ingevoerd.

Nederland

Dat is niet onlogisch. Op 25 september voert Nederland de coronapas in. Vanaf dertien jaar zal je een pasje nodig hebben om binnen te mogen op restaurant of in een concertzaal. Een week later volgt het Brussels Gewest. Dan wordt Vlaanderen gesandwicht. “Als we geen buffer inbouwen, dreigen we problemen te importeren”, zegt een regeringsbron. Zo dreigt de horeca in de Brusselse rand plots veel meer niet-gevaccineerden aan te trekken.

Toch ligt de discussie gevoelig. Voor critici is de coronapas een forse inbreuk op de privacy en betekent hij het einde van de solidariteit tussen wel en niet-gevaccineerden. Voor anderen is hij net een ticket naar de vrijheid. Zo kon Denemarken afgelopen vrijdag alle coronabeperkingen loslaten omdat de coronapas er maandenlang werd gebruikt om het aantal besmettingen onder controle te houden.

Zorg en horeca zijn opties

De vraag is nu vooral hoe breed Vlaanderen de coronapas zal inzetten. Vanaf 1 oktober mogen de regio’s dat zelf beslissen. In het akkoord hierover staan wel enkele beperkingen. Zo zullen we zeker geen coronapas moeten tonen in de supermarkt of op het werk. Opties zijn de zorg, de horeca, de discotheken en de sportclubs, waarbij de eerste twee het meest in het oog lopen. Zo willen ziekenhuizen en woon-zorgcentra de pas opleggen aan bezoekers (DM 13/9).

De tweede knoop die moet worden doorgehakt, is de regionale afbakening. Verschillende burgemeesters zijn vragende partij om de coronapas te gebruiken, ongeacht de vaccinatiegraad in hun gemeente. De regering wil echter vermijden dat de pas zich als een olievlek verspreidt over heel Vlaanderen. De kans is reëel dat er een drempel wordt vastgelegd, bijvoorbeeld maximaal 70 of 75 procent gevaccineerden.

De discussie ligt de komende dagen op tafel van de Vlaamse regering. Vrijdag buigt ook het Overlegcomité zich hierover. Dan gaat het trouwens ook over die andere cruciale vraag: mogen de mondmaskers af of niet?