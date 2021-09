Minister-president Jambon wil coronabladzijde omslaan: ‘We zijn klaar voor de roaring twenties’

Tegenover de doffe ellende waar Vlaanderen vorig jaar nog tegen aankeek, ziet Jambon vandaag reden voor een ongebreideld optimisme. De economie groeit dit jaar met 5,7 procent en volgend jaar naar verwachting met 2,8 procent, waarmee de opdoffer van de pandemie sneller dan verwacht verteerd zou zijn. “Vlaanderen moet de kampioen van het postcoronatijdperk worden”, aldus de minister-president.

Jambon schoof in zijn septemberverklaring de arbeidsmarkt naar voren als absolute topprioriteit. Bedrijven smeken om personeel, talloze vacatures raken niet ingevuld. De Vlaamse regering ziet daarin een uitgelezen kans om inactieven aan het werk te krijgen. Dat moet helpen om het gat in de begroting weer gedicht te krijgen: werkenden brengen op doordat ze consumeren en belastingen betalen, en ze kosten minder aan uitkeringen en ondersteuning.

Dit zijn de belangrijkste punten uit de Septemberverklaring: • Voortaan betaalt u 3 procent registratierechten bij de aankoop van uw eigen en enige woonst, nu betaalt u nog 6 procent. • Voor een tweede (of derde, of vierde) woning betaalt u binnenkort 12 procent aan registratierechten plaats van de huidige 10 procent. • De job-bonus wordt integraal uitgevoerd zoals afgesproken bij het regeerakkoord. Wie 1.700 euro bruto verdient, zal op maandbasis een netto premie krijgen van 50 euro. De bonus geldt voor startende zelfstandigen en voor werknemers. • Aan de dienstencheques wordt niet geraakt. Vlaanderen belooft wel om “de inruilwaarde van de cheques eindelijk volledig te indexeren”. • De kinderbijslag zal minder snel stijgen dan eerst gepland. Terwijl een stijging van 2 procent was voorzien, zal dat nu slechts 1 procent bedragen.

De regering heeft de intentie om het begrotingstekort van 1,8 miljard te halveren tegen het einde van de legislatuur in 2024, een punt waarover binnen de coalitie flink gediscussieerd is de voorbije weken. De bedoeling is om tegen 2027 opnieuw een begroting in evenwicht te hebben. Maar de regering-Jambon wil die verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar de volgende regering: de nodige maatregelen zullen nog door deze bewindsploeg in stelling gebracht worden.

Tweede prioriteit is het klimaat, zo zei Jambon. Hij haalde daarbij opvallend scherp uit naar 3M, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de hoge concentraties PFOS in de bodem in Zwijndrecht. “De tijd is voorbij dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Gedaan dus met praktijken die leiden tot PFOS en andere smurrie in onze rivieren en in onze grond.”

Om de klimaatverandering het hoofd te bieden, wil de regering op zoek naar een oplossing voor het teveel aan stikstof. Nog voor het einde van het jaar moet daarover een politiek akkoord gevonden worden. Al is het maar de vraag of die timing realistisch zal blijken.

Nog opmerkelijk: Jambon stak de hand uit naar Wallonië om via een lening financieel te helpen bij de wederopbouw na de overstromingen.

Aarzelend applaus

Er was in de beleidsverklaring ruimte voor enkele bloemetjes voor de eigen meerderheid. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kreeg een pluim voor de vaccinatiecampagne. Minister van Werk Hilde Crevits kreeg een vermelding omdat ze - net als N-VA - bij de federale regering aandringt op een zogenaamd assymetrisch arbeidsmarktbeleid. Dat betekent dat het federale niveau een ander beleid zou moeten voeren voor Vlaanderen dan voor Wallonië.

Open Vld had dan weer een zuinig applausje veil voor de jobbonus, een toelage voor mensen met lage lonen. Jambon leek enigszins verbaasd over het lage enthousiasme: “Het applaus kwam wat aarzelend, maar allez.”

Ondanks de lof en het optimisme van de regeringsploeg kon Jambon niet verhullen dat er ook bespaard moet worden, bijvoorbeeld in welzijn en onderwijs. Daarover bleef hij opvallend op de vlakte. Sommige besparingen werden omfloerst als technische aanpassingen, elders benadrukte Jambon hoeveel er ongeacht de besparingen wel nog geïnvesteerd zal worden.