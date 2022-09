Minister-president Jambon heeft drie dagen om de Vlaamse regering te redden. Maar wie bindt in over kinderbijslag?

Na een weekend onderhandelen heeft de Vlaamse regering maandag geen akkoord gevonden over de begroting en een noodpakket energie. Een blamage voor de drie centrumrechtse regeringspartijen.

Een nieuwe deuk ook in het bestuursimago van minister-president Jambon. Hij belooft al weken extra maatregelen om gezinnen en bedrijven te beschermen tegen de hoge energiefacturen. Die zijn er voorlopig niet.

“We werken hard voort de komende uren en dagen. Dat zijn we aan de Vlaming verplicht”, zei Jambon maandagmiddag tijdens een ultrakorte zitting in het Vlaams Parlement. Zijn septemberverklaring is noodgedwongen uitgesteld tot donderdag.

Drie dagen heeft Jambon om een doorbraak te forceren. Een akkoord lijkt niet veraf maar één dossier blokkeert alles: de kinderbijslag. Cd&v wil die koppelen aan de spilindex, zodat de kinderbijslag voortaan automatisch de inflatie volgt, zoals de uitkeringen.

N-VA en Open Vld zijn tegen. Zo’n koppeling kost te veel geld in de ogen van beide partijen. Zij stellen een indexatie van 2 procent voor - een terugkeer naar de situatie voor de besparing van vorig jaar - en een extra voor de sociale toeslagen aan kwetsbare gezinnen.

Stevige breuk

Het felle debat over de kinderbijslag maandagochtend heeft voor een stevige breuk gezorgd binnen de Vlaamse regering. Volgens N-VA en Open Vld speelt cd&v een “zeer gevaarlijk spel”. Er wordt hierbij vooral gewezen naar voorzitter Sammy Mahdi. Hij zou niet bereid zijn om een compromis te sluiten. Binnen cd&v wordt dit ontkend.

Volgens Bart Somers, de liberale kopman in de Vlaamse regering, is het in crisistijd nodig om “symbolen” los te laten. Nauwelijks verholen kritiek op cd&v.

Bij N-VA en Open Vld leeft de hoop dat de terugkeer van Hilde Crevits (cd&v) aan de tafel de komende dagen voor een ommekeer kan zorgen. Crevits werd zaterdagavond onwel tijdens een vergadering van de Vlaamse regeringstop en moest vervangen worden door haar collega’s Jo Brouns en Benjamin Dalle. Normaal keert ze eerstdaags terug.

Waar de Vlaamse regering het wel al over eens is: noodlijdende bedrijven zullen een deel van hun verlies kunnen opvangen via overheidssteun. Verhuurders van slecht geïsoleerde woningen zullen hun huurprijs niet of maar gedeeltelijk mogen indexeren. De zogenaamde minimale levering van gas en stroom wordt vervroegd afgekondigd. Er komt ook extra geld voor de kinderopvang.

Maar zoals altijd is er pas een akkoord als er over alles een akkoord is. En als cd&v echt wil vasthouden aan een kinderbijslag gekoppeld aan de spilindex, dan mag heel de huidige begrotingstabel de vuilnisbak in.

Het gerucht dat cd&v een exit uit de Vlaamse regering overweegt, wordt formeel ontkend door de christendemocraten. Als ‘partij van goed bestuur’ heeft cd&v daar niets bij te winnen, luidt het. Volgens Jambon vallen de brokken nog te lijmen. Maar Mahdi lijkt niet van plan toe te geven. “Er zijn momenten die zo fundamenteel zijn dat je een rode lijn moet trekken”, zei hij maandagavond aan VTM Nieuws.