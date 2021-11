Minister Frank Vandenbroucke wil vaccinatie plus negatieve test verplichten voor het nachtleven

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil enkel nog gevaccineerden toelaten in nachtclubs, en alleen als ze ook nog eens getest zijn. Daarmee wordt duidelijk dat op het Overlegcomité van vrijdag harde maatregelen op tafel zullen komen om de pandemie af te remmen.

Zijn we dan toch op weg naar een samenleving waar andere vrijheden gelden voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Als het van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke afhangt, zijn de discotheken binnenkort verboden terrein voor al wie niet gevaccineerd en getest is. Het alternatief is weinig rooskleurig, zegt de socialist: “Ik denk niet dat we discotheken kunnen openhouden als we niet nog extra bescherming toevoegen,” klonk het zondag in VTM Nieuws.

Vandenbroucke zet daarmee de toon voor het Overlegcomité van aanstaande vrijdag. Bij de vorige vergadering van het Overlegcomité werd nog gebakkeleid over mondmaskers in winkels. Enkele weken later lijken die discussies plots triviaal. De viruscirculatie ligt zo hoog dat Vandenbroucke een sluiting van het nachtleven minstens lijkt te overwegen.

Al kan dat evengoed een onderhandelingstechniek zijn om andere maatregelen af te dwingen. Want de socialist wil ook gevaccineerden een extra drempel opleggen: zij zouden zich volgens hem moeten laten testen voor ze een nachtclub binnen kunnen. Ook gevaccineerden kunnen immers besmet raken en het virus doorgeven. En nu elke dag gemiddeld 10.000 nieuwe besmettingen aangetroffen worden, moet de besmettingsketen een halt toegeroepen worden. Zelfs met de erg performante vaccins geraken we er niet.

Oostenrijk in lockdown

Tot nog toe had de vaccinatiecampagne niet geleid tot een samenleving op twee snelheden. Niet bij ons, maar ook niet echt elders in Europa. De stelselmatige uitbreiding van het Covid Safe Ticket had ervoor gezorgd dat niet-gevaccineerden dezelfde vrijheden genoten als gevaccineerden, zij het dan wel na een coronatest. Maar die logica komt onder druk te staan nu zonneklaar is dat zelfs met vaccins de maatschappij en de zorg niet zomaar overeind kunnen blijven.

In Oostenrijk wordt daarom hard aan de noodrem getrokken. Vanaf maandag komt er tien dagen lang een harde lockdown voor wie zich niet liet inenten: zij mogen enkel nog het huis uit voor inkopen of om te gaan werken. De vaccinatiegraad ligt in Oostenrijk weliswaar een stuk lager dan in België. Slechts twee derden van de volwassen bevolking liet er zich inenten.

Maar ook bij ons dreigen nu pijnlijke noodmaatregelen. Een van de redenen daarvoor is volgens experts dat het Covid Safe Ticket te veel als een paspoort naar de vrijheid werd gebruikt, alsof risicovolle situaties veilig werden met een CST. Dat is niet zo. Het CST is niet zaligmakend, want ook wie gevaccineerd is of een negatieve test heeft afgelegd kan toch nog drager van het virus blijken. En dan zijn bijvoorbeeld discotheken gedroomde doorgeefluiken: veel mensen dicht op elkaar, die ook zwaarder ademen als ze dansen, en niet altijd optimale verluchting.

Enkel een Covid Safe Ticket zal niet meer volstaan. Beeld Photo News

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zegt aan De Morgen dat ook wat hem betreft discotheekgangers gevaccineerd moeten zijn. Ook over andere maatregelen lijkt er weinig discussie te zullen zijn, zoals een verstrenging van het telewerk. Nu geldt enkel een ‘sterke aanbeveling’, maar het resultaat daarvan is beperkt.

Eerder stelde Vandenbroucke al dat kinderen vanaf negen jaar een mondmasker zouden moeten dragen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet meteen zijn ongenoegen blijken. “Ik denk dat men soms onderschat wat de impact is van zoiets op kinderen.”

Maar anders dan bij het vorige Overlegcomité klinkt ook in de Vlaamse regering dat strengere maatregelen niet te vermijden vallen. Wel is er, niet voor het eerst, ergernis te horen over het voorspelbare patroon waarbij de wetenschappelijke adviseurs en daarna Vandenbroucke een week voor het Overlegcomité een opbod aan maatregelen lanceren.