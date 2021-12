Minister Frank Vandenbroucke waarschuwt voor roekeloos optimisme: ‘We gaan meer dan ooit naar dagen en weken van grote onzekerheid’

Kinderen die hun mondmaskers straks snel weer afwerpen? Versoepelingen voor cultuur of evenementen bij het volgende Overlegcomité? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt voor al te roekeloos optimisme nu de omikronvariant om de hoek loert.

“Met de komst van de omikronvariant gaan we meer dan ooit naar dagen en weken van grote onzekerheid”, zei Vandenbroucke in de commissie Volksgezondheid in de Kamer. “Dan moeten we vertrouwen op de wetenschappelijke zekerheden en solidariteit.”

Iets minder dan een jaar geleden kondigde Vandenbroucke op dezelfde plek ‘Het Rijk der Vrijheid’ aan. Dat lijkt nu nog slechts een verre herinnering. Wie straks, bij het volgende overlegcomité op 22 december had gehoopt dat teugels alweer wat gevierd konden worden, is eraan voor de moeite.

“Wie dacht aan versoepelen, vergist zich van agenda”, zei Vandenbroucke. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stuurde er donderdag in het Vlaams Parlement op aan de cultuur- en evenementensector snel weer te openen, maar hij lijkt alleen te staan. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) gaf duidelijk aan dat versoepelingen niet aan de orde zijn. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem zei op Radio 1 dat er nu vooral “een stabiel beleid” moest komen.

Mondmaskers blijven aan

In de Kamer analyseerde Vandenbroucke, samen met viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, de actuele situatie. Voorlopig wordt zo’n 1 à 2 procent van de besmettingen gelinkt aan de omikronvariant, maar dat aandeel zal de komende weken snel toenemen. Veel is nog onduidelijk: in welke mate kan omikron de vaccins omzeilen? Hoe ziek word je ervan? Wie wordt in eerste plaats getroffen? Wel is al duidelijk dat de variant veel besmettelijk er is.

Net daarom wil Vandenbroucke uitgaan van de elementen waar “we zeker over zijn dat ze werken”. Zoals mondmaskers. “Ze zullen nog een hele tijd aanwezig blijven”, vertelde hij. “We zullen ze niet altijd even intens gebruiken. In de zomer allicht minder, in de winter net meer. Ook voor kinderen zijn ze nog niet snel weg, omdat ze nu eenmaal efficiënt zijn. Als er mensen zijn die zeggen dat bij hen de mondmaskers zo snel mogelijk moeten verdwijnen, dan denk ik daar anders over.”

Ook legde hij de klemtoon op ventilatie en luchtzuivering. Vandenbroucke werkt aan een algemeen ventilatieplan, over alle sectoren heen. De bedoeling is om dat binnenkort op de federale ministerraad te brengen. Onderzoek van professor bouwfysica Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven) bij een test-event in discotheek Versuz in Hasselt toonde aan dat ramen openzetten en verluchtingssysteem onvoldoende zijn om de luchtkwaliteit op peil te houden. Een systeem dat lucht echt zuivert is volgens het onderzoek een noodzakelijke aanvulling.

Tegelijk blijft vaccinatie essentieel. Er zijn voldoende aanwijzingen dat het boostervaccin ook bescherming kan bieden tegen omikron, gaf Vandenbroucke aan. “Laten we daarom het zekere voor het onzekere kiezen.” Momenteel ligt ook de vraag op tafel om het interval na de tweede Pfizer- of Moderna-prik in te korten van zes naar vijf maanden. Op die manier zouden heel wat mensen sneller beschermd kunnen worden.

De Europese autoriteiten zetten daar donderdag het licht voor op groen, in ons land moet de Hoge Gezondheidsraad nog een advies uitbrengen. Blijft de vraag of die versnelling ook uit te voeren is op het terrein. Heel wat vaccinatiecentra zitten nu al op hun limiet, wegens plaats- en personeelsgebrek. Een aantal heeft al aangegeven tussen kerst en nieuwjaar te sluiten om de vrijwilligers even rust te geven, bevestigt ook het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Tegelijk onderzoeken Pfizer en Moderna hoe ze hun vaccin kunnen aanpassen zodat het krachtiger werkt tegen de nieuwe variant. Volgens de afgesloten contracten zouden die nieuwe versies ook aan ons land geleverd worden, gaf Vandenbroucke aan. “Maar dat zal niet voor de eerste drie maanden zijn”, zei hij. “De formule aanpassen is één ding, het hele productieproces is iets complexer.”

Viroloog Van Gucht waarschuwde bovendien dat het niet noodzakelijk aangewezen is voor elke nieuwe variant een nieuw vaccin te produceren. “Je riskeert achter de feiten aan te lopen” zei hij. “Straks is omikron ook weer vervangen. Ideaal ontwikkel je een vaccin dat zo goed mogelijk werkt tegen een brede waaier aan varianten.”

Barometer

Vandenbroucke herhaalde dat hij de vaccinatiegraad in ons land nog verder wilde opdrijven. Hij bevestigde dat op het overlegcomité een eerste keer gepraat gaat worden over verplichte vaccinatie en een 2G-beleid, waarbij enkel wie ziek is geweest of gevaccineerd nog toegang krijgt tot het Covid Safe Ticket. (DM 10/12).

Ook de coronabarometer zal daar aan bod komen, die het beleid enige voorspelbaarheid moet geven. Onder meer CD&V, Groen en N-VA toonden zich deze week voorstander van het systeem, zeker nadat in drie weken tijd drie overlegcomités moesten worden samengeroepen.

Vandenbroucke verzette zich nog tegen een eerste voorstel dat in najaar 2020 op tafel kwam. “Dat was te ingewikkeld en te mechanisch”, zei hij in de Kamer. “Wel heb ik niet veel later, in november dat jaar, een model verdedigd met twee alarmniveaus. Dat is toen politiek gesneuveld.” Een tweede poging samen met de eventsector afgelopen zomer is ook vermalen geweest door politiek getouwtrek. “Ik ben voorstander, maar daar moet voldoende politiek draagvlak voor zijn.”