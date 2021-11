Minister Frank Vandenbroucke pleit voor mondmaskerplicht vanaf 9 jaar

“Ik ben voor een ingrijpende maatregel op het vlak van mondmaskers”, klinkt het. “Ik vind dat we overal binnen, waar je geen afstand kan houden, het mondmasker moeten gebruiken en ik ga voorstellen dat dit gebeurt voor kinderen vanaf 9 jaar.” Kinderen zijn volgens de minister immers ook vaak besmet en ze kunnen ook oudere mensen besmetten.

Hij wil ook op activiteiten waar gecontroleerd wordt met de coronapas, inzetten op de mondmaskers. “Het is echt een en-en-verhaal: coronapas én mondmasker. Dat vind ik heel essentieel.”

Voor het beperken van de sociale contacten in de privésfeer - zoals in Nederland waar je nog maar vier mensen thuis mag ontvangen - is hij niet te vinden. “We gaan dit weekend alle puzzelstukken bij elkaar leggen”, klinkt het. “We hebben maandag een belangrijke vergadering van het federale kernkabinet. Daar gaan we knopen moeten doorhakken. Maar ik twijfel eraan of we terug moeten naar hele strakke regeltjes voor private contacten. Mensen moeten wel weten dat ze zeer voorzichtig moeten zijn, zeker oudere mensen. Maar ik zou willen dat we nu vooral zeer duidelijke regels hebben rond mondmaskers, ook op evenementen waar de coronapas gevraagd wordt.”

Vandenbroucke vindt ook dat er stevig gecontroleerd moet worden op de huidige maatregelen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de coronapas”, zegt hij. “In fitnesscentra, op café of restaurant en op evenementen moeten burgemeesters er met hun politie op toezien dat de regels nageleefd worden.”