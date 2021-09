Minister Demir weigert vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

“De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg stikstof uitstoten op slechts 189 meter van Europees beschermde topnatuur”, luidt het in een persbericht van het kabinet-Demir, bevoegd voor Leefmilieu en Energie.

“Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europese topnatuur. Als minister van Leefmilieu is het mijn taak om elke aanvraag te beoordelen op hun effect op ons leefmilieu, maar ook aan meerdere basisregels van onze ruimtelijke ordening voldoet het project niet”, zegt Demir.

De Duitse energiereus RWE wilde in Dilsen-Stokkem, nabij het natuurpark Hoge Kempen, een grote gasgestookte centrale bouwen maar botste eerst op het stadsbestuur en dit voorjaar ook op de Limburgse deputatie. RWE diende vervolgens een beroep in bij Demir zelf.

Kernuitstap

Demir volgt de beslissingen van de stad Dilsen-Stokkem en de provincie om geen vergunning toe te kennen. Ze vindt ook dat de bouwvoorschriften niet zijn nageleefd. “De mogelijke veiligheidsrisico’s nabij de gascentrale werden evenmin onderzocht”, oordeelt de minister.

De beslissing is een tegenvaller voor haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen). De regering-De Croo wil, onder impuls van de groenen, alle kerncentrales sluiten tegen 2025 - zoals de wet voorziet. Aan de kernuitstap is echter de voorwaarde gekoppeld dat de stroombevoorrading van het land niet in gevaar komt. Om de sluiting van alle kerncentrales (vijf van de zeven doen sowieso de deuren dicht, JH) op te vangen zijn twee à drie nieuwe gascentrales nodig.

Dat de gascentrale in Dilsen-Stokkem er niet komt, is een tegenvaller voor Van der Straeten maar zeker geen ramp. De komende weken moet Demir zich nog uitspreken over drie andere gasprojecten in Vlaanderen: in Tessenderlo, Wondelgem en Vilvoorde. In Wallonië staan ook nog vier projecten op stapel. Die hebben al een uitvoerbare vergunning op zak.

“De beslissing over de centrale in Dilsen-Stokkem is geen voorafname op de beslissingen over de andere drie aanvragen”, benadrukt Demir. “Zoals altijd gezegd zal elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld worden. Op dat vlak is het iedereen gelijk voor de wet.”

“Van alle projecten hadden we wel ingeschat dat dit het moeilijkste zou zijn”, luidt het ondertussen in groene hoek. “Zeker in Limburg, haar eigen thuisprovincie, hadden we niet verwacht dat Demir een vergunning zou toekennen.” Als federale oppositiepartij verzet N-VA zich tegen de kernuitstap. De partij pleit voor een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales.

“Vandaag zijn er al meer dan voldoende vergunningen voor de nodige capaciteit”, reageert het kabinet-Van der Straeten. “Elke vergunning die er bij komt, zorgt voor meer concurrentie en lagere prijzen (bij de veiling voor overheidssteun later dit najaar, JVH).”