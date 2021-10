Minister Demir weigert nu ook vergunning voor gascentrale Tessenderlo

Het plan in Tessenderlo was een tweede gascentrale te bouwen op het industrieterrein Schoonhees, vlakbij een al bestaande centrale. Eerder leverde de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie een voorwaardelijk gunstig advies af voor de bouw van de gascentrale van 900 megawatt. Het leek zo de eerste nieuwe gascentrale te worden die in Vlaanderen een vergunning zou krijgen.

Maar minister Demir oordeelt nu dat het project niet vergund kan worden, om drie redenen. In de aanvraag wordt de stikstofuitstoot gebrekkig in kaart gebracht, luidt het. Daarnaast is de impact voor het milieu enkel berekend op de nieuwe gascentrale, en niet voor beide centrales samen. Tot slot is men van plan afvalwater in het Albertkanaal te lozen. Drinkwatermaatschappij Water-link bracht hier een ongunstig advies over uit, omdat zij water afneemt van het Albertkanaal voor drinkwaterproductie.

Kernuitstap

Nieuwe gascentrales zijn essentieel voor de verhoopte kernuitstap in 2025. Tegen die datum sluiten sowieso vijf van de zeven kerncentrales in ons land. De regering-De Croo wil echter alle kerncentrales sluiten tegen 2025. Aan de kernuitstap is echter de voorwaarde gekoppeld dat de stroombevoorrading van het land niet in gevaar komt. Om de sluiting van alle kerncentrales op te vangen, zijn twee à drie nieuwe gascentrales nodig.

Eerder weigerde minister Demir ook al een vergunning af te leveren voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. In Vlaanderen liggen nu nog twee dossiers op tafel: in Vilvoorde en Wondelgem. In Wallonië staan ook nog vier projecten op stapel.

De minister voegt eraan toe dat de beslissing in Tessenderlo geen voorafname is op de beslissingen over de aanvragen voor gascentrales in Wondelgem en Vilvoorde. “Zoals altijd gezegd zal elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld worden. Op dat vlak is het iedereen gelijk voor de wet in Vlaanderen.”