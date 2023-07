Minister Demir over stikstofdossier: ‘Mijn deur staat open, maar dan wel om de gemaakte afspraken na te leven’

Het is opnieuw crisis in de Vlaamse regering. Nadat de coalitiepartners vrijdagavond zonder akkoord over de uitvoering van het stikstofakkoord uiteen waren gegaan, kwam minister Demir maandag plots met twee nieuwe ‘ministeriële instructies’ waarin ze de vergunningsregels aanscherpt. Daarmee wordt het voor veeteeltbedrijven bijvoorbeeld moeilijker om nieuwe vergunningen te verkrijgen.

De tijdelijke stikstofregeling leidde tot veel kritiek. “Een triest dieptepunt”, klonk het bij Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond. En ook minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) was er niet over te spreken: “Met wat vandaag is voorgesteld, bestaande vergunningen aanpassen, dat ondergraaft de rechtszekerheid.”

Nochtans was het net cd&v die de afpraken niet naleefde, beweerde Demir in De ochtend op dinsdag. “We hebben jaren onderhandeld met voormalig landbouwminister Hilde Crevits (cd&v). Vervolgens moesten we de zaken heronderhandelen met de nieuwe minister (Brouns), wat leidde tot het akkoord van 10 maart. En vrijdag leeft diezelfde minister de afspraken van 10 maart niet meer na. Dan kan ik enkel concluderen dat het om een lange manier van spelletjes spelen gaat.”

Demir bevestigde ook wat al gevreesd werd: dat het stikstofdecreet deze legislatuur nu niet meer gestemd raakt.

Over de toekomst van de coalitie met cd&v had de minister nog verzoenende taal: “Dit is één dossier waarin de afspraken niet zijn nageleefd, maar we gaan hier geen ruzie over blijven maken. Er staan genoeg uitdagingen voor ons.” Op de vraag of Demir bereid is om nog eens aan tafel te gaan zitten, antwoordde ze: “Mijn deur staat altijd open. Maar als je aan tafel komt, moet het wel zijn om de gemaakte afspraken na te leven.”

Vandaag komt een extra commissie in het parlement samen waarin minister Demir extra uitleg zal verschaffen over het stikstofdecreet.