Minister Demir kondigt beroepsprocedure aan tegen boskap van UGent: wat is hier aan de hand?

Waarover gaat dit precies?

In plaats van een stuk bos van 4.176 vierkante meter langs de De Pintelaan in Gent moeten er 212 units komen voor studenten van de UGent, in een gebouw dat paalt aan de bestaande Home Bertha De Vriese. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor het rooien van de bomen recentelijk goedgekeurd. Het zou gaan om een klein voetbalveld bos.

Het bosgebied aan de De Pintelaan. Beeld DM

Waarom gaat het Agentschap nu in beroep?

Het Agentschap Natuur en Bos is het niet eens met het standpunt van de UGent dat alle alternatieven voldoende bestudeerd zijn. De omgevingsvergunning kreeg van hen daarom een negatief advies, omdat de ontbossing vermijdbare schade zou toebrengen. Omdat voorbijgegaan werd aan hun advies, gaat Natuur en Bos in beroep. Dat bevestigt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

“In tijden waar onderzoekers, onder andere van de universiteit van Gent, aantonen dat stedelijke bossen zeer waardevol zijn in de strijd tegen klimaatverandering kan een universiteit een voortrekkersrol spelen”, tweette de minister vorige week al.

“De klimaatverandering brengt zeker in onze steden grote uitdagingen met zich mee. Onze steden zullen in de toekomst alleen verder verhitten. Dat wil zeggen dat we het groen dat er nog is maximaal moeten beschermen zodat onze stadsbossen en -bomen hun rol als natuurlijke airconditioning zo veel mogelijk kunnen spelen”, aldus Demir.

Wat zegt de UGent?

Rector Rik Van de Walle van de UGent beklemtoont vooral het belang van de bijkomende studentenkoten. “Er is een zeer grote nood aan meer betaalbare kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. Die nood moet dringend gelenigd worden”, klinkt het.

Gent kampt met een grote studentenpopulatie die druk zet op de huizenmarkt, die voor studenten en jonge gezinnen onbetaalbaar is. De universiteit heeft dan weer een sterk verouderd patrimonium, wat nieuwe investeringen nodig maakt. Van de Walle laakt dan ook de “de jarenlange onderfinanciering door de overheid van onze infrastructuur.”

“Dat we nu bijkomende kamers moeten bouwen, heeft te maken met de erbarmelijke staat waarin onze oudste homes (gebouwd in de jaren 60 en 70) zijn. Om minstens een gelijk aantal kamers aan te bieden tijdens de renovatie, moeten er eerst twee nieuwe homes gebouwd worden.”

Hoe moet het nu verder?

Door het beroep van Natuur en Bos, aanvullend op dat van natuurverenigingen en buurtbewoners, wordt een procedure ingeleid waarbij alle elementen van de aanvraag opnieuw bestudeerd worden en Demir finaal de knoop zal moeten doorhakken.