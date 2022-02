Minister De Sutter laat verkoopovereenkomst tussen Bpost en Golden Palace aanpassen

Bpost, dat voor de helft in handen is van de overheid, kondigde eind januari plots aan dat het de aandelen van dochterbedrijf Ubiway verkoopt aan Golden Palace. Daarmee komen 170 krantenwinkels van onder meer Press Shop en Relay in de portefeuille van het gokbedrijf terecht.

Onder meer het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) vreesde dat daarmee de rode loper wordt uitgerold voor de kansspelsector.

Ook voogdijminister Petra De Sutter verslikte zich in haar koffie, bleek enkele dagen later tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De Groen-vicepremier was niet op voorhand op de hoogte gebracht door het postbedrijf, wat strikt genomen ook niet noodzakelijk was.

De verkoop van de krantenwinkels aan een gokbedrijf staat volgens haar wel haaks tegenover het federale regeerakkoord, dat van de strijd tegen gokverslaving een prioriteit maakte.

De minister riep Bpost-CEO Dirk Tirez en de voorzitster van de raad van bestuur Audrey Hanard daarop op het matje. Intussen had ze verschillende gesprekken met de top van het postbedrijf, vertelde ze woensdag in de Kamercommissie Mobiliteit. Tegelijkertijd liet De Sutter juridisch analyseren of de verkoop aan Golden Palace nog kon worden stopgezet, maar dat bleek niet het geval.

Gokken moet nevenactiviteit blijven

De verkoopovereenkomst aanpassen kon wel, en dat is op haar aandringen ook gebeurd, zegt De Sutter. In de tekst staat nu dat de gokactiviteiten in de krantenwinkels een nevenactiviteit moeten zijn en blijven. Golden Palace zal de gokmachines — van een concurrent — die er al aanwezig zijn, allicht vervangen door eigen machines, maar de krantenwinkels mogen niet verder evolueren in de richting van goktenten.

“We voorkomen dat de krantenwinkels verdoken goktenten worden”, maakt de minister zich sterk. In principe is het aantal vergunningen voor speelautomatenhallen in België beperkt tot 180, en die zijn momenteel allemaal ingenomen. Maar de amendering aan de verkoopovereenkomst zou ook op lange termijn kunnen vermijden dat de krantenwinkels veranderen in goktenten.

De Sutter wil garanties dat de affaire zich in de toekomst niet herhaalt. Bpost moet in opdracht van de minister “grondig en dringend bekijken” hoe ethische afwegingen centraler kunnen komen te staan in de bedrijfsvoering en wil ook afspraken rond de rapportering naar de regering.

Ze vraagt Bpost ook om zich aan te sluiten bij B Corp, een internationale standaard rond sociale duurzaamheid. “De voorbeeldfunctie die een overheidsbedrijf dient te hebben, is wat mij betreft onvoldoende gehonoreerd geweest bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst met Golden Palace”, is ze duidelijk. “De balans tussen economische en sociaal-maatschappelijke duurzaamheid was hier niet in evenwicht.”

De regering werkt ten slotte aan een scherpere regelgeving rond kansspelen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) legt de laatste hand aan een koninklijk besluit dat het aantal gokmachines in krantenwinkels beperkt en sterker inzet op leeftijdscontrole.